Hotel Costiera batte Lidia Poet, Verità Nascoste sfiora il 10% di Share. I dati Auditel del 1 Settembre 2026

Settembre è il mese della ripartenza. La stagione televisiva si appresta a proporre novità dopo la pausa estiva fatta di repliche e qualche tentativo con format rivisitati e corretti. Nello specifico l’autunno televisivo comincia con le fiction di cartello. La Rai punta, per quel che riguarda la rete ammiraglia, su La Legge di Lidia Poet. Serie tv che ha fatto fortuna, nel passato recente, su Netflix con Matilda De Angelis protagonista. Il risultato per Viale Mazzini è soddisfacente a metà: la stagione parte all’11,2% di Share.

Troppo poco per impensierire Hotel Costiera su Canale 5. Anche Cologno Monzese sceglie di dare battaglia sullo stesso terreno, ma la serie proposta dalla rete ammiraglia Mediaset ottiene il 14,4% di Share. La disputa catodica è alle fasi iniziali, ma la partenza di slancio da parte di Canale 5 è un dato su cui riflettere. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 con L’ultima Vendetta arriva al 5,6% di Share. La terza rete di Viale Mazzini con lo speciale musicale dal titolo Il Mio Nome è Riccardo Cocciante ottiene il 4,9% di Share.

Hotel Costiera supera La Legge di Lidia Poet in prima serata

Rete 4 parte bene con il neo acquisto Milo Infante in prima serata: Verità Nascoste sfiora il 10% di Share, fermandosi nello specifico al 9,9% di Share. Italia Uno sceglie lo sport in chiaro: la sfida di Coppa Italia fra Torino e Monza ottiene il 6,3% di Share. La7 resta sull’informazione e l’approfondimento giornalistico con In Onda Prima Serata che totalizza il 4,8% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona il film Karate Kid – La leggenda continua spingendosi al 3,4% di Share.

Nove preferisce strappare un sorriso agli affezionati con Comedy Match: le repliche ottengono il 3% di Share. Sul Canale 20 Lara Croft – Tomb Raider si ferma al 2% di Share. RaiMovie con Itaca – Il Ritorno ottiene l’1,8% di Share. Leggermente meglio le repliche de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 che ottengono l’1,9% di Share su RaiPremium. RaiMovie punta sulla commedia romantica con Un Principe Tutto Mio all’1,5% di Share.

La Ruota della Fortuna in testa all’access prime time

Primo Appuntamento su RealTime arriva al 2,1% di Share. La sfida catodica in access prime time vede fronteggiarsi ancora L’Eredità Summer con il torneo dei campioni e La Ruota della Fortuna. Il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui supera, ancora una volta, il 26% attestandosi sul 26,2% di Share. Mentre la concorrenza di Viale Mazzini ottiene soltanto il 15% di Share. Il trend di Raiuno è importante, ma non basta per impensierire il competitor diretto.