La Notte dei Fiori resiste a Ciao Darwin, Crociera con Delitto oltre il 7% su Rai2. I dati Auditel del 29 Agosto 2026

La Notte dei Fiori rappresenta un anticipo estivo di Sanremo, il duo Savino-Casalegno funziona in prima serata e i risultati danno ragione alla rete ammiraglia della Rai che batte su Canale 5 Ciao Darwin in replica. Dal punto di vista percentuale siamo al 15% contro il 16% della concorrenza che, nella parte finale di serata, diventa 17,8%. Gli spettatori medi, però, premiano Viale Mazzini: 1.500.000 persone sintonizzate contro 1.306.000 spettatori collegati sulle frequenze di Cologno Monzese.

Altri valori sulle reti cadette che propongono contenuti differenti: Rai2 rispolvera Crociera con Delitto e arriva al 7,4% di Share, altro risultato degno di nota. La terza rete della tv pubblica sceglie C’era una volta il West, grande classico della cinematografia internazionale che ottiene il 5% di Share. Rete4 vede La Promessa spingersi al 6,6% di Share, mentre Italia Uno con Kong: Skull Island raggiunge il 4,4% di Share. La saga di 007 su La7, con il capitolo Si Vive Solo Due Volte, non va oltre il 3,2% di Share.

La Notte dei Fiori insidia Ciao Darwin, Scotti resiste in access prime time

I Delitti del BarLume si attestano un punto sotto, sulle frequenze di Tv8, il canale in chiaro di Sky, arrivando al 2,2% di Share. Nove con Cash or Trash – La Notte dei Tesori raggiunge il 2,5% di Share. Rai4, con un altro grande classico del cinema contemporaneo, Killers of the Flower Moon, non va oltre l’1,4% di Share. Iris sfiora il 2%, fermandosi all’1,9% di Share, con Rapina a Stoccolma. RaiMovie si accontenta dell’1,5% di Share con Modalità Aereo, mentre TopCrime si avvicina al 2% di Share con Poirot all’1,9% di Share. La7 Cinema, con Wolf – La Belva è Fuori, raggiunge l’1,5% di Share.

La disputa catodica in access prime time vede sempre confrontarsi La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer: i due format sono sempre a caccia di punti percentuali, ma Cologno Monzese sembra ancora tenere a distanza la concorrenza di Viale Mazzini. 27,7% di Share contro 16,6% di Share, un margine netto che conferma una tendenza altrettanto lapalissiana in questo finale di stagione estiva. Il ritorno di Affari Tuoi proporrà nuovi parametri con cui fare i conti. Per il momento Marco Liorni continua il suo percorso televisivo in salita contro un avversario consolidato, dal punto di vista numerico e consensuale, come Gerry Scotti che si gode un altro successo di pubblico e critica.