Techetecheshow si impone in prima serata, L’Erede fermo al 13% di Share. I dati Auditel del 28 Agosto 2026

L’effetto nostalgia funziona in prima serata, TecheTecheShow anima il palinsesto serale con il successo della rete ammiraglia Rai. La trasmissione ottiene il 14,2% di Share, L’Erede su Canale 5 non va oltre il 13% di Share. Dimostrazione di attaccamento e malinconia del pubblico che resta coinvolto a guardare la televisione di ieri e di oggi con passaggi che hanno segnato un’epoca.

Le reti cadette, invece, scelgono altro: su Rai2 L’Ispettore Coliandro in replica ottiene il 5% di Share. La terza rete di Viale Mazzini sceglie Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte arrivando al 3,9% di Share. Rete4 riparte da Quarto Grado che raggiunge l’8,8% di Share, mentre Italia Uno si affida nuovamente a Chicago Fire che conquista il 7,7% di Share.

TecheTecheShow vince su Raiuno, L’Erede fatica su Canale 5

La7 vira sull’approfondimento storico dedicando uo speciale a Hitler e Churcill: formato che ottiene il 3,5% di Share. Stesso risultato per le repliche di Pechino Express – L’Estremo Oriente su Tv8, il canale in chiaro di Sky. Nove, invece, propone Comedy Match al 3,8% di Share. Vojagers, sul Canale 20, non va oltre l’1,5% di Share.

Rai4, invece, con CIA – Un uomo nel mirino si spinge al 2% di Share. Elizabeth su Iris e Gli Omicidi dell’Isola – Delitto a Creta su RaiPremium ottengono lo stesso punteggio dell’1,5% di Share. Il palinsesto generalista italiano propone anche la sfida in access prime time fra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna.

La Ruota della Fortuna tocca il 27% di Share

Il gioco di Cologno Monzese arriva a ottenere il 27% di Share contro il 15,5% di Share della concorrenza di Viale Mazzini. La disputa catodica presenta sempre lo stesso margine di differenza da qualche settimana. Gli inizi di settembre vedranno il ritorno di Affari Tuoi su Raiuno che cambierà i parametri di una fascia di palinsesto che, in autunno-inverno, lo scorso anno ha fornito numerosi capovolgimenti di fronte.