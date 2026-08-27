Amy Winehouse batte Il Gattopardo: l’opera sulla popstar conquista il pubblico. I dati Auditel del 26 Agosto 2026

Back To Black vince anche in televisione. L’opera cinematografica dedicata alla compianta popstar Amy Winehouse conquista il pubblico televisivo dopo il successo in sala. Una conquista targata anche Mediaset che ha scelto, in questo finale di stagione estiva, la trasmissione esclusiva sul piccolo schermo. Il film ottiene il 13,4% di Share contro il 9,5% di Share realizzato da Il Gattopardo sulla rete ammiraglia della Rai. Le reti cadette hanno virato su altri contenuti: Rai2 con Boston Blue non va oltre il 4,1% di Share, la terza rete di Viale Mazzini seleziona Un Giorno in Pretura cult e svetta al 7,7% di Share.

Passando a Cologno Monzese, Rete4 offre spazio a Johnny Stecchino: il film di e con Roberto Benigni ottiene il 7,2% di Share. Italia Uno sceglie Chicago PD arrivando al 6,5% di Share. Dalla serialità all’approfondimento per La7 con La Giusta Distanza in replica: la trasmissione condotta e scritta da Roberto Saviano arriva al 3,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone la comicità irriverente di RIP – Roast in Peace in attesa della nuova stagione. Lo show targato Prime Video conquista il 2,2% di Share.

Amy Winehouse incanta anche in televisione, subito dietro Il Gattopardo

Nove punta tutto su Mechanic – Resurrection con il 3,5% di Share. Il Canale 20 con Blade – Trinity ottiene il 2,1% di Share, mentre Iris con Apocalypse Now conquista il 2,3% di Share. RaiMovie, con Scordato, arriva a totalizzare l’1,6% di Share. TopCrime, con Delitto in Amboise, conquista l’1,8% di Share. RaiSport svetta al 2,7% di Share con la sfida di pallavolo maschile fra Italia e Germania. Il preserale della generalista italiana è composto dalla disputa catodica fra La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer: il gioco di Cologno Monzese perde qualche punto rispetto alle serate precedenti, ma riesce ugualmente ad attestarsi sul 23,3% di Share. Al contrario L’Eredità Summer rimane intorno al 15,3% di Share.

Marco Liorni resta indietro nel confronto diretto con la concorrenza di Scotti e Lui, ma non tradisce la media stagionale del format che ha sostituito Affari Tuoi per l’intera estate. Ora non resta che aspettare l’esito della volata finale prima del ritorno del gioco dei pacchi a settembre, con Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi. A quel punto la disputa in access prime time godrà di altri standard e nuovi confronti con L’Eredità destinata a tornare nella propria fascia abituale di palinsesto: quella del tardo pomeriggio.