Il Giovane Montalbano riparte dal 18,7% di Share. Scherzi A Parte si ferma al 13%. I dati Auditel del 24 Agosto 2026
Il Giovane Montalbano con la seconda stagione conferma il successo di Raiuno, Scherzi A Parte insegue su Canale 5. Mediaset si prende l’access prime time con la vittoria de La Ruota della Fortuna su L’Eredità Summer.
Il Giovane Montalbano prosegue la propria cavalcata di successo con il primo episodio della seconda stagione della serie. Andrea Camilleri ha raccontato la giovinezza di Salvo Montalbano incarnata da Michele Riondino per esigenze di copione. I telespettatori rispondono, ancora una volta, presente. La fiction Rai ottiene il 18,7% di Share in prime time. Una percentuale sufficiente per battere la rete ammiraglia di Mediaset: Canale 5 con Scherzi A Parte, in replica, ottiene il 12,9% di Share.
Numeri importanti anche a Cologno Monzese che, però, resta indietro nel confronto con una delle fiction più seguite del Servizio Pubblico anche rispetto alla digitalizzazione. Le visualizzazioni su RaiPlay, infatti, per Il Giovane Montalbano sono in costante aumento. Le reti cadette, invece, hanno fatto altre scelte: Rai2 punta sui classici come Il Codice Da Vinci che ottiene il 5,8% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini rispolvera Filorosso al 4,7% di Share.
Il Giovane Montalbano conferma la leadership in prime time
Rete4 ritrova l’appuntamento con Zona Bianca che ottiene il 5% di Share, Italia Uno si sposta su Icefall – Caccia Sul Ghiaccio ottenendo il 7,3% di Share. La7 preferisce puntare sulla riproposizione di un cult della rete come In Viaggio Con Barbero al 2,6% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, resta al 2,4% di Share con Dinner Club. Nove punta su Little Big Italy, la cucina italiana in campo internazionale garantisce all’emittente il 3,1% di Share.
Il Canale 20 preferisce The Equalizer che conquista l’1,6% di Share, mentre Iris con La Signora dello Zoo di Varsavia raggiunge l’1,7% di Share. RaiMovie, con The Old Way, conquista il 2,2% di Share. Un amore di maggiordomo, su RaiPremium, conquista l’1,7% di Share. La disputa catodica nel preserale generalista italiano vede ancora confrontarsi L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna.
Mediaset trionfa in access prime time
Il divario fra i due contenuti è di circa 10 punti percentuale: Gerry Scotti e Samira Lui spingono Cologno Monzese al 26,1% di Share, contro il 16,5% del gioco condotto da Marco Liorni dalle parti di Viale Mazzini. L’access prime time, in termini di gradimento del pubblico, continua a essere appannaggio di Mediaset in queste ultime serate estive. Affari Tuoi, al suo ritorno, potrà garantire un altro tipo di picchi – in termini di Auditel – al Servizio Pubblico.