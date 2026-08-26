Nata Per Te è un successo in prima serata, Lessie Torna a Casa resta al 10,6%. Angeli e Demoni al 7,5% di Share. I dati Auditel del 25 Agosto 2026

Nata Per Te arriva a toccare, sulla rete ammiraglia Mediaset, il 14% di Share. Una percentuale incoraggiante, al di sotto degli standard abituali ma per essere palinsesto di fine estate è sufficiente a staccare la concorrenza di Raiuno con Lessie Torna a Casa. L’opera non va oltre il 10,6% di Share. Circa 4 punti di margine sono un buon parametro per Cologno Monzese in termini di leadership catodica in attesa di confronti più serrati in autunno. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 cerca di aggiustare il tiro con Angeli e Demoni, secondo capitolo della trilogia di Dan Brown.

Dopo Il Codice Da Vinci, a cui televisivamente è stato tagliato l’epilogo per far spazio al Processo al 90°, Angeli e Demoni tenta di completare il puzzle. Stavolta senza strappi, ottenendo il 7,5% di Share. Rai3 invece preferisce puntare su Pooh. Un attimo ancora. Lo speciale dedicato alla mota band italiana consente di raggiungere il 5,6% di Share, per l’emittente è un buon tesoretto in termini di dati.

Nata Per Te batte Lessie, La Ruota della Fortuna doppia L’Eredità Summer

Rete4, con Le Grandi Domande di Freedom, non va oltre il 3,9% di Share. Scuote gli equilibri Italia Uno con Yoga Radio Estate al 7,7% di Share. La7 si trincera nell’informazione di settore con vista sull’approfondimento: In Onda Prima Serata totalizza il 6% di Share, mentre Tv8 – il canale in chiaro di Sky – ottiene il 3,2% grazie a No Time To Die. Capitolo della saga action di 007.

Nove sale al 4,3% di Share grazie alla comicità spontanea e particolarmente pungente di Giuseppe Giacobazzi. WBD punta su uno dei suoi ultimi spettacoli: Il Pedone. Canale 20, invece, torna all’azione con il cult dal titolo G.I. Joe – La Nascita dei Cobra arrivando all’1,7% di Share. Rai4 con un tema analogo ottiene il 2,3% di Share: l’opera è Speciale Forces – Liberate l’Ostaggio. Le Indagini di Lolita Lobosco 3, su RaiPremium, si attesta al 2,8% di Share. Un Amore Senza Fine, su La5, ottiene l’1,6% di Share.

Gerry Scotti leader in access prime time

La sfida preserale nel palinsesto generalista italiano vede fronteggiarsi La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer. Cologno Monzese in access prime time raggiunge il 28,7% di Share doppiando la concorrenza di Viale Mazzini al 14,9%. Un confronto netto, fino a questo momento, con gli stessi margini di distanza.