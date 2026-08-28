Da Grandi arriva al 15% di Share, le repliche di Costanza sotto il 10%. I dati Auditel del 27 Agosto 2026

Da Grandi ottiene il 15% di Share e arriva al successo in prima serata su Canale 5. Le repliche di Costanza non raggiungono il 10% su Raiuno. La stessa situazione si riscontra in access prime time dove La Ruota della Fortuna “doppia” L’Eredità Summer.

Cologno Monzese con i grandi film della scorsa stagione cinematografica riesce a conquistare il pubblico televisivo. In questa occasione specifica rispolvera una commedia degli equivoci come Da Grandi e s’impone con la rete ammiraglia in termini di ascolti. Canale 5 ottiene il 15% di Share contro una concorrenza che si affida alle repliche di Costanza. Le quali, però, non hanno abbastanza appeal per determinare una disputa accesa. La percentuale di Raiuno è al 9,9%. Un dato che non incoraggia il contenuto specifico, ma offre spunti di riflessione per il prossimo futuro.

L’attualità, invece, ha visto le reti cadette proporre altro: Rai2 arriva al 5,1% di Share con un altro grande classico: Il Commissario Rex. La terza rete di Viale Mazzini offre spazio a Kilimangiaro Estate che non va oltre il 4,9% di Share, mentre Rete4 si eleva al 7,6% di Share con Zona Bianca. I saluti sono arrivati all’8,5%. Vuol dire che la parte finale di programma cresce ancora di più. Italia Uno vira su Chicago Med al 6,7% di Share.

Da Grandi trascina Canale 5, le repliche di Costanza faticano su Raiuno

La7 con In Onda Prima Serata ottiene il 5,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sugli aggiornamenti delle compravendite di calciatori. Calciomercato – L’Originale arriva all’1,5% di Share. Sul Nove, invece, Ammutta Muddica (lo spettacolo comico di Aldo, Giovanni e Giacomo) conquista il 4,3% di Share. Il Canale 20, invece, vira su Hellboy – The Golden Army con l’1,8% di Share. Rai4 si spinge al 2,4% con SWAT, mentre Iris con Passenger 57 – Terrore ad alta quota totalizza il 2,2% di Share.

RaiMovie, con Gunpowder Milkshake ottiene l’1,4% di Share. L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna continuano a sfidarsi in access prime time. Il gioco di Viale Mazzini non va oltre il 15% di Share, troppo poco per impensierire la concorrenza di Cologno Monzese che si attesta al 26,7% di Share. Un leggero calo non ha impensierito il format condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Il ritorno di Affari Tuoi si avvicina, ma gli standard nel preserale generalista italiano non cambiano. Almeno per il momento, poi dal prossimo 7 settembre comincerà un’altra pagina di storia televisiva.