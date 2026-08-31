Racconto di Una Notte batte Rido perchè Ti Amo. Giganti supera il 5% di Share. I dati Auditel del 30 Agosto 2026
Racconto di Una Notte si impone su Mediaset rispetto a Rido perché Ti Amo. Canale 5 batte la concorrenza anche in access prime time grazie al successo de La Ruota della Fortuna su L’Eredità Summer.
Racconto di Una Notte si prende la prima serata televisiva arrivando al 15,6% di Share sulla rete ammiraglia Mediaset. Un risultato che conferma, nonostante tutto, quanto le serie d’importazione turca abbiano appeal in Italia. Raiuno risponde con la commedia romantica dal titolo Rido perché Ti Amo. Opera che arriva al 10,7% di Share, conferma che il titolo funziona ma l’effetto soap – specialmente in estate – diventa complicato da arginare.
Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 con Elsbeth raggiunge il 3,1% di Share, la terza rete di Viale Mazzini ripropone le repliche di Che Ci Faccio Qui al 3,8% di Share. Giganti – I protagonisti della storia parte dal 5,2% di Share su Rete 4. Italia Uno, invece, vira su Chicago Fire spingendosi al 6,3% di Share. La7 non va oltre il 2,6% di Share con Il Ponte sul fiume Kwai. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ottiene il 3,4% di Share con le repliche di Italia’s Got Talent.
Racconto di Una Notte supera Rido perché Ti Amo
Nove si affida alle riproposizioni de La Corrida che raggiungono il 2,8% di Share, mentre Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9% sul Canale 20. Rai4 con Prey si spinge al 2,5% di Share. Nikita su Iris si ferma al 2% di Share, un punto sotto RaiMovie con Pugno Proibito che non va oltre l’1% di Share. Cine34 rispolvera un grande classico dei Fratelli Vanzina: Sapore di Mare 2 – Un anno dopo ottiene il 2% di Share. La sfida di pallavolo maschile Italia-Brasile, su RaiSport, raggiunge il 2,4% di Share.
Nel preserale prosegue la disputa catodica fra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. Il gioco di Cologno Monzese raggiunge il 27,4% di Share, mentre la concorrenza di Viale Mazzini ottiene il 15,1% di Share. Il divario tra i due contenuti televisivi continua a essere netto, intanto la Rai ha ufficializzato il ritorno in access prime time di Affari Tuoi dal prossimo 6 settembre 2026.