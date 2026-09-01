Il Giovane Montalbano vince ancora con il 17,5% di Share. Scherzi a Parte sfiora l’11%. I dati Auditel del 31 Agosto 2026
Il Giovane Montalbano conferma il proprio successo televisivo con un’altra serata da protagonista. Scherzi a Parte non va oltre il 10,8%. Mediaset si prende l’access prime time con La Ruota della Fortuna che batte L’Eredità Summer.
Il Giovane Montalbano si conferma una certezza televisiva per la rete ammiraglia Rai. La fiction con Michele Riondino nei panni del Commissario più famoso della televisione italiana riesce a catturare l’attenzione del pubblico che sceglie, ancora una volta, il contenuto di Viale Mazzini arrivando al 17,5% di Share.
La rete ammiraglia Mediaset risponde con le repliche di Scherzi a Parte che si difendono discretamente arrivando quasi all’11% di Share, il programma si ferma nello specifico al 10,8%. Le reti cadette, invece, scelgono altro: Rai2 offre spazio a un altro capitolo della trilogia di Dan Brown. Stavolta tocca a Inferno che raggiunge il 6,2% di Share. La terza rete di Viale Mazzini ritrova Filorosso al 5,3% di Share. Stesso punteggio di Zona Bianca su Rete4, mentre Italia Uno si eleva al 6,4% di Share con The Killer’s Game.
Il Giovane Montalbano conferma la leadership in prime time
La7 con La Torre di Babele in replica raggiunge il 3,5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si accontenta del 2% di Share con Dinner Club. Nove con Little Big Italy raggiunge il 3,1% di Share. Rai4 con La Rapina Perfetta conquista il 2,4% di Share. Iris scende all’1,6% di Share con L’ultima Eclissi, mentre RaiPremium non va oltre 1,5% di Share con Il Faro dei Ricordi.
Ghost, disponibile su La5, supera il 2% di Share arrivando al 2,1%. La sfida catodica in access prime time vede sempre contrapporsi L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna: il gioco di Cologno Monzese cala al 26,3% di Share ma non basta alla concorrenza per impensierirlo.
Liorni fatica in access prime time
Il format condotto da Marco Liorni non va oltre il 15,5% di Share, sebbene si tratti del torneo dei campioni che va a chiudere questo ciclo estivo di puntate del programma. Dal 6 settembre 2026 torna Affari Tuoi nella propria collocazione abituale e le percentuali saranno destinate a cambiare ancora.