Home Ascolti TV Il Giovane Montalbano vince ancora con il 17,5% di Share. Scherzi a Parte sfiora l’11%. I dati Auditel del 31 Agosto 2026

Il Giovane Montalbano vince ancora con il 17,5% di Share. Scherzi a Parte sfiora l’11%. I dati Auditel del 31 Agosto 2026

Il Giovane Montalbano conferma il proprio successo televisivo con un’altra serata da protagonista. Scherzi a Parte non va oltre il 10,8%. Mediaset si prende l’access prime time con La Ruota della Fortuna che batte L’Eredità Summer.

di Andrea Desideri
Il Giovane Montalbano vince ancora con il 17,5% di Share. Scherzi a Parte sfiora l’11%. I dati Auditel del 31 Agosto 2026
1 Settembre 2026 13:53

Il Giovane Montalbano si conferma una certezza televisiva per la rete ammiraglia Rai. La fiction con Michele Riondino nei panni del Commissario più famoso della televisione italiana riesce a catturare l’attenzione del pubblico che sceglie, ancora una volta, il contenuto di Viale Mazzini arrivando al 17,5% di Share.

La rete ammiraglia Mediaset risponde con le repliche di Scherzi a Parte che si difendono discretamente arrivando quasi all’11% di Share, il programma si ferma nello specifico al 10,8%. Le reti cadette, invece, scelgono altro: Rai2 offre spazio a un altro capitolo della trilogia di Dan Brown. Stavolta tocca a Inferno che raggiunge il 6,2% di Share. La terza rete di Viale Mazzini ritrova Filorosso al 5,3% di Share. Stesso punteggio di Zona Bianca su Rete4, mentre Italia Uno si eleva al 6,4% di Share con The Killer’s Game.

Il Giovane Montalbano conferma la leadership in prime time

La7 con La Torre di Babele in replica raggiunge il 3,5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si accontenta del 2% di Share con Dinner Club. Nove con Little Big Italy raggiunge il 3,1% di Share. Rai4 con La Rapina Perfetta conquista il 2,4% di Share. Iris scende all’1,6% di Share con L’ultima Eclissi, mentre RaiPremium non va oltre 1,5% di Share con Il Faro dei Ricordi.

Ghost, disponibile su La5, supera il 2% di Share arrivando al 2,1%. La sfida catodica in access prime time vede sempre contrapporsi L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna: il gioco di Cologno Monzese cala al 26,3% di Share ma non basta alla concorrenza per impensierirlo.

Liorni fatica in access prime time

Il format condotto da Marco Liorni non va oltre il 15,5% di Share, sebbene si tratti del torneo dei campioni che va a chiudere questo ciclo estivo di puntate del programma. Dal 6 settembre 2026 torna Affari Tuoi nella propria collocazione abituale e le percentuali saranno destinate a cambiare ancora.

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