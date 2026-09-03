Vanessa Incontrada batte Cesare Cremonini: Erica meglio del live concert a Roma. I dati Auditel del 2 Settembre 2026

Canale 5 parte bene con la prima puntata della fiction Erica – Detective per Caso. Vanessa Incontrada e Francesco Scianna funzionano alla perfezione e la componente novità nella trama e negli intrecci narrativi ha conquistato il pubblico. Una vittoria che arriva dalle parti di Cologno Monzese con il 18,9% di Share. Raiuno risponde con un altro grande evento. Il live concert di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma ha conquistato migliaia di spettatori e in televisione non è stato da meno.

L’obiettivo di emozionare gli appassionati è stato raggiunto, ma lo Share si è fermato al 13,2%. Una buona base che non basta a impensierire la concorrenza per quel che riguarda le reti ammiraglia. Rai2 sceglie, invece, Boston Blue con il 2,8% di Share. La terza rete di Viale Mazzini punta su Un Giorno in Pretura Cult al 7,1% di Share, mentre Rete4 riparte dal 7,7% di Share con È Sempre Cartabianca. Italia Uno si ferma al 6% con Chicago PD.

Erica – Detective per Caso conquista il pubblico di Canale 5

La7 propone Francesco – Cronache di un Papato. Il documentario ottiene il 3,2% di Share. Tv8 con Il Gran Galà del Calcio arriva all’1,2% di Share. Il canale in chiaro di Sky offre uno specchio sui talenti della Serie A e non solo. Nove con Mai Stati Uniti ottiene il 2,6% di Share. The Next Three Days sul Canale 20 si ferma al 2% di Share, al contrario Overload su Rai4 ottiene il 2,2% di Share. Stesso punteggio totalizzato da Joker su Iris.

RaiMovie con la riproposizione di Comandante non va oltre l’1% di Share. Real Time con Matrimonio a Prima Vista Italia cresce nel secondo episodio con il 4,5% di Share, mentre nel primo si ferma al 3%. Altri valori e riferimenti in access prime time con La Ruota della Fortuna che resta al 26% di Share contro il 15,5% di Share de L’Eredità Summer. Il torneo dei campioni non impensierisce la concorrenza di Cologno Monzese.