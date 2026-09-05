La Notte dei Serpenti si avvicina al 15% di Share, L’Erede sfiora il 13%. I dati Auditel del 4 Settembre 2026

La prima serata regala soddisfazione a Viale Mazzini con un altro evento tra musica e spettacolo. I concerti e gli eventi live stanno prendendo il posto dei grandi Varietà: l’esempio perfetto è il successo, sulla rete ammiraglia, de La Notte dei Serpenti che arriva al 14,7% di Share. Resta indietro, invece, L’Erede che su Canale 5 si accontenta del 12,8% di Share. Leggermente in calo, ma il titolo di Cologno Monzese resiste per essere un contenuto d’importazione.

Le reti cadette virano su altri contenuti: Rai2 seleziona Oltre il Paradiso all’1,7% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini preferisce Sotto Le Foglie al 6,2% di Share. Sale, invece, rispetto alle settimane precedenti Quarto Grado che, su Rete 4, ottiene il 10,5% di Share. La trasmissione dimostra di avere una crescita esponenziale settimana dopo settimana per un contenuto che ha saputo confermare i propri punti di forza apportando qualche lieve modifica rispetto al passato recente.

La Notte dei Serpenti s’impone in prime time. L’Eredità Summer fatica in access

Italia Uno si ferma al 7,5% di Share con CIA. La7 punta sull’approfondimento storico rielaborando un evento di portata mondiale come L’Incoronazione di Elisabetta II: il contenuto raggiunge il 2,6% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, opta per le repliche di Pechino Express – L’estremo Oriente totalizzando il 3,6% di Share. Sul Nove, Bake Off Italia – Dolci in Forno conquista il 2,3% di Share. Su RealTime, invece, arriva al 3,4% di Share. Il Canale 20 sceglie World War Z e ottiene l’1,9% di Share. Si spinge al 2% Rai4 con Trappola in Alto Mare. Iris con Red Snake raggiunge l’1,7% di Share, mentre RaiMovie si ferma all’1,6% di Share grazie a La Bisbetica Domata.

La Ruota della Fortuna, in access prime time, stacca di 10 punti L’Eredità Summer: il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui arriva al 26% di Share, mentre la concorrenza di Viale Mazzini con Marco Liorni e il torneo dei campioni raggiunge il 16,1% di Share. Domenica 6 settembre 2026 torna Affari Tuoi e il preserale italiano riprenderà i parametri che potremmo definire per l’intero autunno e inverno. La Ruota della Fortuna ritroverà il suo abituale competitor e la disputa catodica viaggerà su altre vette.