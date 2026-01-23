Dove rivedere tutte le puntate di A testa alta, la fiction con Sabrina Ferilli

Ha fatto il vuoto dietro di sé il terzo – e ultimo – appuntamento con A testa alta – Il coraggio di una donna. Nella serata di mercoledì 21 gennaio la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli ha conquistato 4 milioni e 34 mila spettatori facendo registrare uno share del 28,2%. Praticamente senza partita la gara degli ascolti.

La miniserie in tre puntate di Canale 5 con Sabrina Ferilli nei panni della preside Virginia Terzi ha lasciato le briciole alla concorrenza. Basta prendere visione dei dati fatti registrare dal programma che ha raggiunto la seconda posizione Auditel: Chi l’ha visto? su Rai 3 con 1 milione e 372 mila spettatori (8,73% di share).

Invece Una giornata particolare, condotto da Aldo Cazzullo su La7, si è fermato a 1 milione e 142 mila spettatori pari a uno share del 7,04%. Grande successo insomma per la serie andata in onda in tre puntate il 7, 16 e 21 gennaio sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma dove è possibile rivedere tutti gli episodi di A testa alta?

A testa alta – Il coraggio di una donna, dove rivedere le puntate della serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli

Tutte le puntate di A testa alta – Il coraggio di una donna sono già disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Il gran finale ha confermato il travolgente successo della miniserie con Sabrina Ferilli nelle vesti della protagonista. La puntata d’esordio (7 gennaio) ha radunato 4 milioni e 35 mila spettatori, con uno share del 25,2%, salito al 25,6% (con 3 milioni e 921 mila spettatori) in occasione della seconda puntata del 14 gennaio.

La puntata finale della serie ha riservato diversi colpi di scena, rivelando chi si nascondeva dietro gli attacchi a Virginia. Alex invita Rocco a una festa, in realtà una trappola. Malgrado lo stordimento, il ragazzo riesce a fuggire ma poco dopo scompare. Nina invece confessa a Giulia di aver mentito sullo schiaffo a Alex, raccontando alla vicepreside delle minacce del ragazzo.

Rocco viene ritrovato da Marco nel bosco. Il figlio di Virginia così può fare rientro a casa. Giulia consegnerà poi a una giornalista una chiavetta contenente un deepfake vocale che simula la voce di Virginia, la quale incontrerà Elena Bodoni, convinta che dietro le minacce alla preside e al video non ci sia suo padre.

Parlando con il diretto interessato, Virginia viene a sapere che è stato Paolo Morrone a presentargli gli investitori stranieri. Nina si scusa con la preside per le bugie raccontate. Poi va a casa di Rocco e tra i due scatta il bacio. Virginia ascolta l’audio contraffatto della sua voce e ha un drammatico confronto con Giulia nella palestra della scuola.

Virginia incastra Paolo nel finale

L’incontro si conclude con Giulia in lacrime e una confessione che incastra Paolo. Virginia lo incontra e gli comunica che Giulia ha confessato tutto. La preside finge di chiedere una somma di denaro per sé. Ma è una trappola per Paolo che confessa di aver ucciso Ivan Lorusso credendo di cavarsela così: «Posso darti un consiglio: trova un altro lavoro e dimentica tutto. È la parola tua contro la mia e la tua non vale più niente».

Virginia però lo gela informandolo che il figlio Alex ha posizionato telecamere in tutta la casa. Messo all’angolo, Paolo minaccia la preside con un coltello. L’intervento di Cecilia però salva Virginia e per Paolo scattano le manette. Nel finale la protagonista bacia Marco prima della sua partenza per l’Africa. Per lei è tempo di inaugurare lo spazio del progetto A testa alta.