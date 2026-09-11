La Vita da Grandi supera Hotel Costiera, l’Italvolley oltre il 9% di Share su Raidue. I dati Auditel del 10 Settembre 2026

La Vita da Grandi riporta un tema centrale in prima serata, quello che riguarda le persone con disabilità e la relativa emancipazione sociale che dovrebbe imporre la figura del caregiver come fondamentale nella quotidianità di chi vive una patologia grave e ha bisogno di assistenza. Il film con Matilda De Angelis, diretto da Greta Scarano, in prima serata ottiene l’11,6% di Share. Percentuale relativamente bassa ma sufficiente per battere Hotel Costiera che guadagna l’11% di Share.

Il confronto fra reti ammiraglia è piuttosto blando, ma Raiuno ottiene comunque un successo rispetto a Cologno Monzese. Diverso scenario fra le reti cadette, in cui a distinguersi è l’Italvolley: la sfida di pallavolo tra Italia e Svezia, valevole per gli Europei maschili, è seguita con un 9,2% di Share che pone Raidue tra le emittenti più viste della serata. La terza rete di Viale Mazzini non va oltre il 3,1% di Share con Le Cose Che Non Sai. Rete4 si affida a Dritto e Rovescio ottenendo il 7,5% di Share.

La Vita da Grandi batte Hotel Costiera. Scotti leader in access prime time

Italia Uno, con Chicago Med, si accontenta del 5,5% di Share. La7 cambia prospettiva con lo Speciale Piazzapulita che raggiunge il 4,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona un’altra opera cinematografica ma a dispetto della concorrenza va sul thriller con L’amore Bugiardo – Gone Girl conquistando il 2,3% di Share. Nove cambia totalmente genere e si rifugia nella comicità: lo spettacolo live di Francesco Cicchella – dal titolo Bis! – arriva al 2,8% di Share. Sul Canale 20 The Fall Guy ottiene l’1,9% di Share.

SWAT su Rai4 non va oltre l’1,6% di Share, mentre Codice Mercury su Iris si spinge al 2,2% di Share. RaiPremium con Un’estate in Costa Azzurra realizza l’1,2% di Share. La sfida preserale, sulla tv generalista nazionale, vede contrapporsi nuovamente La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Il gioco di Canale 5 supera la concorrenza di Raiuno: 21,9% di Share contro 20,6%. Gli standard sono più bassi rispetto alle serate recenti, ma il gap tra i due programmi è sempre in evidenza. De Martino sta riguadagnando terreno, ma ancora non basta per impensierire il competitor Scotti.