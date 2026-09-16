Il Giovane Montalbano fa il bis e batte SuperKaraoke, il volley supera la Coppa Italia di 4 punti. I dati Auditel del 15 Settembre 2026
Il Giovane Montalbano vince in prime time contro SuperKaraoke. Mediaset si prende l’access con il successo de La Ruota della Fortuna su Affari Tuoi. L’Italvolley spariglia le carte su Rai2.
La fiction Rai non delude. Montalbano, anche in versione young, è sempre una certezza per Viale Mazzini. La serie televisiva con Michele Riondino protagonista ottiene il 15,2% di Share. Tanto basta per superare la concorrenza di Cologno Monzese che, con SuperKaraoke, non va oltre il 13,7% di Share. Una differenza che determina esclusivamente il successo dei classici. Anche Mediaset ha puntato sull’operazione nostalgia con la nuova versione del karaoke ma non è bastato.
Le reti cadette, invece, hanno avuto prospettive differenti: Rai2 festeggia grazie alla sfida valevole per gli Europei di Pallavolo (categoria maschile) fra Repubblica Ceca e Italia. Il confronto conquista il 10,2% di Share. La terza rete di Viale Mazzini raggiunge il 2,6% di Share con Filorosso. La partenza della nuova stagione mostra ancora ampio margine di miglioramento. Rete4 torna con Verità Nascoste in prime time e conquista il 7,6% di Share. Italia Uno propone la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa che conquista il 6% di Share.
Il Giovane Montalbano batte SuperKaraoke
Numeri importanti che testimoniano il successo mediatico del volley sul calcio giocato, 4 punti di differenza che sottolineano una nuova tendenza sul piccolo schermo per quanto concerne lo sport in chiaro. DiMartedì riparte tra ospiti e special guest di spessore con Giovanni Floris che arriva al 7,7% di Share. Un buon inizio di stagione per il programma de La7.
Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sul talent di riferimento: la nuova stagione di XFactor è cominciata e la replica della puntata arriva al 4,6% di Share. Le audizioni vengono prima trasmesse su SkyUno e poi proposte sulla generalista. Nove sceglie Geopop Racconta con il 3,1% di Share. Il programma raggiunge il 4,1% di Share, crescendo di un punto, durante le conclusioni. The Batman conquista il 2,2% di Share sul Canale 20.
La Ruota della Fortuna allunga su Affari Tuoi
Dogman su Rai4 non va oltre l’1,6% di Share, Il Codice Da Vinci ottiene lo stesso punteggio su RaiMovie. La5 con Adaline – L’Eterna Giovinezza si fa bastare l’1,3% di Share. RealTime, con Primo Appuntamento, svetta al 2,1% di Share. La sfida preserale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vede il gioco dei pacchi calare al 19,3% di Share contro il 23% della concorrenza. De Martino insegue ancora Scotti in un confronto sempre più serrato. Raiuno vince in prima serata, ma per il momento non riesce a imporsi nell’access prime time.