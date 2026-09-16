Il Giovane Montalbano fa il bis e batte SuperKaraoke, il volley supera la Coppa Italia di 4 punti. I dati Auditel del 15 Settembre 2026

La fiction Rai non delude. Montalbano, anche in versione young, è sempre una certezza per Viale Mazzini. La serie televisiva con Michele Riondino protagonista ottiene il 15,2% di Share. Tanto basta per superare la concorrenza di Cologno Monzese che, con SuperKaraoke, non va oltre il 13,7% di Share. Una differenza che determina esclusivamente il successo dei classici. Anche Mediaset ha puntato sull’operazione nostalgia con la nuova versione del karaoke ma non è bastato.

Le reti cadette, invece, hanno avuto prospettive differenti: Rai2 festeggia grazie alla sfida valevole per gli Europei di Pallavolo (categoria maschile) fra Repubblica Ceca e Italia. Il confronto conquista il 10,2% di Share. La terza rete di Viale Mazzini raggiunge il 2,6% di Share con Filorosso. La partenza della nuova stagione mostra ancora ampio margine di miglioramento. Rete4 torna con Verità Nascoste in prime time e conquista il 7,6% di Share. Italia Uno propone la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa che conquista il 6% di Share.

Il Giovane Montalbano batte SuperKaraoke

Numeri importanti che testimoniano il successo mediatico del volley sul calcio giocato, 4 punti di differenza che sottolineano una nuova tendenza sul piccolo schermo per quanto concerne lo sport in chiaro. DiMartedì riparte tra ospiti e special guest di spessore con Giovanni Floris che arriva al 7,7% di Share. Un buon inizio di stagione per il programma de La7.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sul talent di riferimento: la nuova stagione di XFactor è cominciata e la replica della puntata arriva al 4,6% di Share. Le audizioni vengono prima trasmesse su SkyUno e poi proposte sulla generalista. Nove sceglie Geopop Racconta con il 3,1% di Share. Il programma raggiunge il 4,1% di Share, crescendo di un punto, durante le conclusioni. The Batman conquista il 2,2% di Share sul Canale 20.

La Ruota della Fortuna allunga su Affari Tuoi

Dogman su Rai4 non va oltre l’1,6% di Share, Il Codice Da Vinci ottiene lo stesso punteggio su RaiMovie. La5 con Adaline – L’Eterna Giovinezza si fa bastare l’1,3% di Share. RealTime, con Primo Appuntamento, svetta al 2,1% di Share. La sfida preserale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vede il gioco dei pacchi calare al 19,3% di Share contro il 23% della concorrenza. De Martino insegue ancora Scotti in un confronto sempre più serrato. Raiuno vince in prima serata, ma per il momento non riesce a imporsi nell’access prime time.