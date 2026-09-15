Giovanni Floris torna con DiMartedì: Piero Pelù canterà la sigla nella nuova stagione

DìMartedì torna con la nuova stagione. Giovanni Floris, al centro dell’azienda di Urbano Cairo anche grazie a qualche rumors televisivo, è pronto a mettere in atto un’altra cavalcata catodica tra analisi e approfondimento. Il dibattito giornalistico farcito con interviste e curiosità quotidiane. DiMartedì diventa un vero e proprio riferimento per chi vuole restare aggiornato su quel che accade in Italia e nel mondo.

Non un semplice talk show politico, ma anche e soprattutto una possibilità per chi intende riordinare le idee rispetto alla scena politica attuale con vista sulla cronaca. Gli ascolti rispecchiano un interesse sempre maggiore della platea televisiva: in qualche occasione il formato ha anche superato il 10% di Share portando il contenuto su vette apparentemente irraggiungibili.

DiMartedì riparte con Giovanni Floris

Floris, tuttavia, è stato capace di costruire una scatola informativa a sua immagine e somiglianza dove il confronto è di casa, anche con un piccolo spazio riservato alla satira con le copertine di Luca e Paolo. Non solo: la nuova stagione vedrà anche Piero Pelù in veste di guest star. Il frontman dei Litfiba, che ha anche un presente da solista, ha scelto di cantare la sigla del programma. Il siparietto è arrivato sui social di Floris che è andato a trovare l’artista nel corso di una performance live.

In quel contesto specifico è nata l’idea: un sodalizio immortalato e condiviso sui canali ufficiali della trasmissione per gli appassionati. “Questo è un capolavoro”, il commento di Giovanni Floris dopo aver ascoltato la sigla cantata da Pelù. “La sentirai il 15 settembre”. Il conduttore ha deciso. Pier Pelù sarà il contrappunto musicale di DiMartedì, ora bisogna capire se ogni puntata ci sarà l’intro del rocker oppure questa performance è da considerarsi un’eccezione.

Piero Pelù special guest

In tutti i casi, i fan del programma apprezzano. Non mancano i commenti social: “Avete guadagnato tanti punti con questa scelta”. La nuova edizione del talk show parte sotto i migliori auspici, l’obiettivo è evitare note stonate. Quindi la presenza di Piero Pelù diventa fondamentale. Al resto penserà Giovanni Floris con i suoi ospiti.