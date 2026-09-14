Mostra del Cinema di Venezia, Marco Masini premiato con il Nuovo Imaie: il cantante ospite a Radio2 racconta le sue emozioni

Marco Masini ha ricevuto il premio alla carriera Nuovo Imaie nel corso della Mostra del Cinema di Venezia. Il cantautore, subito dopo l’investitura, è stato ospite a Spettinati Weekend su Radio2 dove ha raccontato le sue emozioni senza filtro.

La Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa con i suoi verdetti e le analisi del prossimo futuro per quanto riguarda la settima arte italiana. Tra i riconoscimenti più importanti c’è anche il premio Nuovo Imaie che determina l’importanza di artisti italiani e non solo che hanno saputo imporsi nel nostro Paese con talento e professionalità. Nello specifico Marco Masini è tra i vincitori di quest’anno: molto più di un premio alla carriera per il compositore particolarmente attivo anche in televisione.

Si tratta di un riconoscimento che certifica il calore del pubblico e l’affetto che, nel corso della carriera, non gli è mai mancato. Il cantautore, nella fattispecie, si è detto onorato di poter ambire a determinate manifestazioni e attestati di stima. Il repertorio di cui dispone annovera hit che hanno fatto la storia recente della canzone italiana, nella fase più contemporanea Maso – come lo chiamano affettuosamente i fan – si è concentrato su nuove produzioni musicali che conciliassero classicità e avanguardia.

Marco Mașini premiato a Venezia 83 con il Nuovo Imaie

Nel recente passato lo abbiamo visto anche con Fedez al Festival di Sanremo: l’opera condivisa con il cantautore di Rozzano – Male Necessario – è un pezzo moderno che richiama suggestioni di un passato tutt’altro che remoto, senza dimenticare il remake di Bella Stronza che ha scalato le classifiche tra Spotify, YouTube e altri dispositivi.

L’artista toscano è stato ospite anche all’ultima puntata di Spettinati Weekend, condotto da Federica Elmi, dove ha potuto raccontare – senza filtri e con il suo proverbiale garbo – tutto quello che ha provato una volta arrivato sul red carpet della Mostra: “Un’emozione indescrivibile – ammette Masini – arrivare a Venezia ti lascia sempre qualcosa di speciale. Non solo perché ho sempre amato il cinema, ma anche perchè riuscire a entrare nell’immaginario collettivo di generazioni con la musica è quello a cui ho sempre ambito“. Masini, dunque, attraversa una fase importante del proprio percorso artistico che gli conferma anche come, nel tempo, abbia seminato bene il proprio talento.

I progetti del cantautore

Ora sembra raccogliere i frutti di un successo apparentemente inesauribile. Chi si ferma, tuttavia, è perduto e Masini continua a coltivare la passione che lo ha sempre animato con la stessa voglia e volontà degli esordi. Nonostante oggi sia un veterano della scena italiana. Venezia e i suoi riconoscimenti, quindi, non sono un punto di arrivo. Semmai si tratta di una fase di ripartenza. A Spettinati Weekend, infatti, ammette: “Sto lavorando a nuovi progetti che condividerò presto con i fan”. Allora non resta che aspettare, Marco Masini è pronto a emozionare ed emozionarsi nuovamente. Il suo film del cuore, tra musica e parole, palchi e realtà, non è ancora finito.