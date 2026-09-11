Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci annuncia le nuove coppie sulla pista da ballo: i primi abbinamenti del programma

Ballando Con Le Stelle, la 21esima edizione prende forma: il cast è stato ufficializzato, ci sono anche i primi abbinamenti ufficiali tra personaggi famosi e insegnanti. L’annuncio social di Milly Carlucci.

Il 3 ottobre 2026 si avvicina. Comincia una nuova stagione, non si parla di calcio: i blocchi di partenza, infatti, riguardano Ballando Con Le Stelle. Programma che vede, da 21 edizioni, ballerini provetti dare lezioni a personaggi famosi per arrivare pronti sulla pista da ballo. Allievi e maestri si contenderanno la qualifica di vincitore o vincitrice nel corso delle settimane per uno degli show più seguiti del Servizio Pubblico. Al timone, come di consueto, Milly Carlucci che – a differenza delle precedenti stagioni – dovrà fare i conti con qualche cambiamento. Si comincia dallo studio, tutti a Saxa Rubra per una nuova location con pista da ballo aggiornata.

L’Auditorium del Foro Italico viene idealmente salutato dopo anni di onorato servizio. La Rai non ha rinnovato il contratto d’affitto scegliendo, per i ballerini e le ballerine di Raiuno, una ricollocazione. Non sarà l’unica nel corso del programma: a trovare una nuova sistemazione saranno anche i giurati.

Ballando Con Le Stelle: cast e giuria di qualità

Il gruppo di giudici, infatti, cambia con le uscite di scena di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Si alterneranno nuovi nomi su cui ancora vige il massimo riserbo. Sebbene qualche indiscrezione sia già trapelata, in special modo su Barbara D’Urso. Ultimo, ma non per importanza: il cast. 12 concorrenti già annunciati: si va da Alessandro Matri a Massimo Ghini, passando per Aurora Ramazzotti e Anna Safroncik, fino a Noemi Bocchi e Jimmy Ghione. Senza dimenticare l’outsider Riccardo Rossi che, insieme a Milly Carlucci, ha già fatto la nuova edizione di Canzonissima.

I concorrenti, dunque, non mancano: servono, però, gli accoppiamenti. Questi vip con chi dovranno ballare? Anche fra i docenti del programma c’è stato un importante ricambio tra qualche ritorno illustre e alcune vecchie conoscenze che hanno scelto di andare altrove. Ora è tutto pronto, o quasi. Parola di Milly Carlucci che, tramite i canali social del programma, annuncia le prime coppie dello show. In maniera tale da abituare anche i telespettatori ai nuovi volti che dovranno portare, in un senso o nell’altro, voti. Parte fondamentale del programma anche grazie al contributo social.

Le prime coppie del programma

Gli abbinamenti del programma sono i seguenti: Nikita Perotti ballerà con Aurora Ramazzotti, il vincitore dello scorso anno è chiamato a difendere il titolo ottenuto con Andrea Delogu. Carlo Aloia, reduce dall’infortunio rimediato nella scorsa edizione, dovrà far coppia con Manuela Moreno. La nota giornalista si mette ulteriormente in gioco dopo il successo di Vita in Diretta Estate. Noemi Bocchi, invece, ballerà insieme a Giovanni Pernice. Il maestro di Bianca Guaccero con cui, successivamente, è nata anche una storia d’amore.

La grande attesa è finita!@milly_carlucci ci svela le prime sei coppie di #BallandoConLeStelle! ✨ pic.twitter.com/X8h6DiOy4u — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 11, 2026

Alessandro Matri è il compagno di Giada Lini. La nota ballerina dovrà tirare fuori la tecnica a uno degli ex calciatori più attesi sulla pista da ballo. Spettatrice d’eccezione: Federica Nargi. Il triplista Andy Diaz Hernandez ballerà con Gioia Giovanatti, mentre Massimo Ghini farà coppia con Valentina Fiorini. Due new entry del corpo insegnanti subito messe alla prova con personalità importanti. Non resta che scoprire gli altri abbinamenti, Milly Carlucci ha promesso altri importanti annunci. L’edizione numero 21 di Ballando Con Le Stelle prende sempre più forma.