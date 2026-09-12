Beppe Grillo ospite a Pulp Podcast: il fondatore del Movimento 5 Stelle apre la nuova stagione

Beppe Grillo colpisce ancora. L’ex comico non è mai stato una personalità prevedibile. I suoi spettacoli – sia a teatro che in televisione – hanno insegnato al pubblico che non deve mai aspettarsi nulla. Esclusi i colpi di scena, quelli non mancano mai. Peculiarità che ha conservato anche quando si è dato alla vita politica: il fondatore del Movimento 5 Stelle è noto per i suoi ideali e propositi. Voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno – citazione ufficiale – per rinnovare la politica, abbattendo i privilegi della casta.

Il Movimento 5 Stelle doveva essere una sorpresa, ma con il tempo (anche questo ritiene l’attuale fondatore della forza politica) ha finito per assottigliarsi e assoggettarsi alle logiche di partito. Tutte cose che Grillo non nasconde e mette nero su bianco online, dato che in televisione – per sua volontà primaria – non torna da parecchio tempo.

Fedez e Marra chiamano Beppe Grillo

I motivi principalmente sono due: in primis Grillo, questo accadeva qualche anno fa, ha publicato una sorta di listino prezzi per concedere confronti televisivi che più di qualcuno (non solo fra gli addetti ai lavori) ha considerato proibitivo, in secundis l’ex comico parla soltanto e principalmente con persone di cui si fida. Specialmente a livello mediale. Le apparizioni del fondatore M5S, dunque, sono centellinate. L’occasione più rara che unica, in questo caso, ce l’ha avuta Fedez. Il noto cantante e content creator cura un podcast dal titolo particolare: “Pulp Podcast”.

Solitamente invita personalità dello spettacolo, dello sport e della politica per parlare e mettere insieme interviste piuttosto interessanti e molto divisive. Discussa, infatti, è stata la chiacchierata che il cantautore – con la collaborazione di Mr. Marra – ha avuto con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: è stata una delle puntate più seguite del format. Anche se al noto paroliere è stata attribuita la colpa, da parte degli utenti e qualche organo di stampa, di aver condotto un’intervista troppo morbida. Non c’erano, secondo la piazza telematica, domande scomode. La Meloni, stando al sentiment degli utenti, avrebbe tenuto un comizio più che un’intervista.

L’ex comico ospite a Pulp podcast

La nuova stagione del format online di Fedez e Marra si apre con un altro colpaccio: Beppe Grillo ha accettato di parlare con loro. La chiacchierata integrale sarà visibile su YouTube a partire dal prossimo 21 settembre 2026. Il cantautore piazza un altro colpo in termini di interviste: Grillo potrebbe, infatti, rivelare quello che non ha mai detto dopo l’allontanamento dal M5S. Lui è sempre il fondatore, ma non ha mai condiviso le scelte attuali intraprese da Giuseppe Conte e la forza politica che attualmente rappresenta.

Le parole di Grillo conservano comunque un peso non indifferente e potrebbero spostare, in un senso o nell’altro, gli equilibri attuali della politica. Tornare a parlare nel pieno della campagna elettorale vuol dire contribuire a creare scompiglio sulla scena attuale, con il Movimento che si prepara eventualmente a imbastire il “campo largo” – così è stato definito – con la forza progressista. Il 21 settembre 2026 si avvicina e Pulp Podcast diventa protagonista politico e mediatico beffando diverse realtà del piccolo schermo. Gli utenti hanno iniziato idealmente il conto alla rovescia: non mancano gli haters. Bene o male purché se ne parli. Soprattutto sui social. Il canto del Grillo sta per tornare.