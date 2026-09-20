BYD Music Awards oltre il 20% di Share, GFVip in calo al 15,8%. I dati Auditel del 19 Settembre 2026
I BYD Music Awards si impongono in prime time. Il GFVip scende di qualche punto su Canale 5. Cologno Monzese recupera in access prime time grazie al successo de La Ruota della Fortuna su Affari Tuoi.
Carlo Conti e Vanessa Incontrada fanno il bis con i Music Awards di Raiuno. La rete ammiraglia di Viale Mazzini mette a segno un altro importante successo in termini di ascolti. La manifestazione mescola abilmente musica e spettacolo tra esibizioni e aneddoti da scoprire. I riconoscimenti arrivano anche dal pubblico con ascolti in crescendo nel corso delle due serate. Stavolta il formato ottiene il 20,5% di Share contro il GFVip che accusa il colpo.
La concorrenza di Canale 5 è costituita dal reality più longevo del piccolo schermo, in queste fasi iniziali il live di puntata arriva anche il sabato. I risultati, tuttavia, sono al di sotto delle aspettative. La trasmissione ottiene il 15,8% di Share, ha influito anche la presenza degli anticipi di Serie A. Al netto di questo Cologno Monzese, rispetto al GF, attende i riscontri del consueto appuntamento settimanale al giovedì dove ha dimostrato di sapersi imporre con maestria.
I Music Awards vincono ancora su Raiuno
Le reti cadette, invece, hanno selezionato altro: Rai2 propone NCIS con la puntata 500 della saga che arriva al 3,8% di Share. La terza rete di Viale Mazzini raggiunge il 6,5% di Share con la nuova edizione di Blu Notte – Misteri Mai Dimenticati. Rete4, grazie a La Promessa, ottiene il 5,4% di Share. Italia Uno con San Andreas si attesta al 6,3% di Share. La7 inaugura la nuova stagione de In Altre Parole, con Massimo Gramellini alla conduzione e il suo parterre di ospiti, raggiungendo il 5,8% di Share nella prima parte di trasmissione che diventa 4,1% nel finale con il segmento denominato In Altre Parole…Ancora.
Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie nuovamente un episodio della saga I Delitti del Barlume ottenendo il 2,2% di Share. Nove propone Accordi&Disaccordi, tra riflessioni e approfondimento, arrivando al 3,3% di Share. Un esempio di talk show politico – rispetto ai precedenti esempi di formato proposti dall’emittente Warner Bros – accattivante per il pubblico. Il Canale 20 propone Codice Swordfish all’1,5% di Share. Iris risponde con Il Silenzio degli Innocenti all’2,8% di Share. Rai4 con Blood For Dust non va oltre l’1,2% di Share.
Affari Tuoi guadagna terreno, ma La Ruota della Fortuna resiste in access prime time
RaiMovie, con I Visitatori, si accontenta dell’1,5% di Share. La sfida preserale all’interno del palinsesto generalista italiano propone il consueto duello catodico tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. La trasmissione condotta da Gerry Scotti e Samira Lui arriva al 25,7% di Share, mentre la concorrenza di Stefano De Martino e Herbert Ballerina non va oltre il 23,2%.
Il gap fra i due contenuti si è ridotto ulteriormente. Ora equivale a 2,5 punti percentuale. Un divario sempre più labile che, però, continua a essere rilevante in termini di preferenze. I tempi non sono ancora maturi per Viale Mazzini, la ricorsa in access prime time prosegue serata dopo serata. Cologno Monzese tiene botta. La sfida catodica è più viva che mai.