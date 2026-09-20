BYD Music Awards oltre il 20% di Share, GFVip in calo al 15,8%. I dati Auditel del 19 Settembre 2026

Carlo Conti e Vanessa Incontrada fanno il bis con i Music Awards di Raiuno. La rete ammiraglia di Viale Mazzini mette a segno un altro importante successo in termini di ascolti. La manifestazione mescola abilmente musica e spettacolo tra esibizioni e aneddoti da scoprire. I riconoscimenti arrivano anche dal pubblico con ascolti in crescendo nel corso delle due serate. Stavolta il formato ottiene il 20,5% di Share contro il GFVip che accusa il colpo.

La concorrenza di Canale 5 è costituita dal reality più longevo del piccolo schermo, in queste fasi iniziali il live di puntata arriva anche il sabato. I risultati, tuttavia, sono al di sotto delle aspettative. La trasmissione ottiene il 15,8% di Share, ha influito anche la presenza degli anticipi di Serie A. Al netto di questo Cologno Monzese, rispetto al GF, attende i riscontri del consueto appuntamento settimanale al giovedì dove ha dimostrato di sapersi imporre con maestria.

I Music Awards vincono ancora su Raiuno

Le reti cadette, invece, hanno selezionato altro: Rai2 propone NCIS con la puntata 500 della saga che arriva al 3,8% di Share. La terza rete di Viale Mazzini raggiunge il 6,5% di Share con la nuova edizione di Blu Notte – Misteri Mai Dimenticati. Rete4, grazie a La Promessa, ottiene il 5,4% di Share. Italia Uno con San Andreas si attesta al 6,3% di Share. La7 inaugura la nuova stagione de In Altre Parole, con Massimo Gramellini alla conduzione e il suo parterre di ospiti, raggiungendo il 5,8% di Share nella prima parte di trasmissione che diventa 4,1% nel finale con il segmento denominato In Altre Parole…Ancora.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie nuovamente un episodio della saga I Delitti del Barlume ottenendo il 2,2% di Share. Nove propone Accordi&Disaccordi, tra riflessioni e approfondimento, arrivando al 3,3% di Share. Un esempio di talk show politico – rispetto ai precedenti esempi di formato proposti dall’emittente Warner Bros – accattivante per il pubblico. Il Canale 20 propone Codice Swordfish all’1,5% di Share. Iris risponde con Il Silenzio degli Innocenti all’2,8% di Share. Rai4 con Blood For Dust non va oltre l’1,2% di Share.

Affari Tuoi guadagna terreno, ma La Ruota della Fortuna resiste in access prime time

RaiMovie, con I Visitatori, si accontenta dell’1,5% di Share. La sfida preserale all’interno del palinsesto generalista italiano propone il consueto duello catodico tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. La trasmissione condotta da Gerry Scotti e Samira Lui arriva al 25,7% di Share, mentre la concorrenza di Stefano De Martino e Herbert Ballerina non va oltre il 23,2%.

Il gap fra i due contenuti si è ridotto ulteriormente. Ora equivale a 2,5 punti percentuale. Un divario sempre più labile che, però, continua a essere rilevante in termini di preferenze. I tempi non sono ancora maturi per Viale Mazzini, la ricorsa in access prime time prosegue serata dopo serata. Cologno Monzese tiene botta. La sfida catodica è più viva che mai.