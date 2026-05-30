La telefonata (privata) tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Il cortocircuito orario dei palinsesti televisivi italiani finisce nel mirino di uno dei volti più autorevoli del piccolo schermo. Gerry Scotti, dal palco del Festival della Tv di Dogliani, ha sollevato una questione che da anni scontenta il pubblico sovrano: il progressivo e apparentemente inarrestabile slittamento della prima serata, fagocitata da programmi di access prime time che si allungano ben oltre i limiti del buonsenso televisivo.

La novità sostanziale non sta solo nella protesta, ma nella trasversalità della stessa. Il conduttore di Mediaset ha infatti svelato l’esistenza di un asse ideale con il rivale diretto della Rai, Stefano De Martino, attuale re degli ascolti con Affari Tuoi su Rai 1. Una sintonia nata lontano dalle telecamere, attraverso un confronto telefonico mirato a trovare una soluzione comune al problema.

Il “Patto delle 21:30” contro il sonno degli italiani

La tesi di Gerry Scotti tocca un nervo scoperto: il successo travolgente di quiz e game show nella fascia oraria che va dalle 20:30 alle 21:30 rischia di diventare un boomerang per la serialità e i programmi di prima serata, costretti a partire a orari proibitivi. Da qui l’appello a una sorta di armistizio catodico, una firma congiunta per stabilire un limite invalicabile. Il conduttore si è espresso senza giri di parole in merito alla questione:

“Vuoi che ti risponda come il signor Virginio o come il conduttore? Il signor Virginio intorno alle ore 22:00 o 22:15 si addormenta. Il signor Virginio si unisce all’urlo di dolore della popolazione italiana. Invito a stilare la pace televisiva. Entra Stefano senza maglietta, così le signore sono contente. Veniamo qui e io e lui mettiamo la nostra firma su un foglio, con un orario preciso: le 21:30. Traduco? Le nove e mezza di sera. Punto. L’ho sentito questa mattina, e ci siamo già parlati anche altre volte, ma io e Stefano siamo già d’accordo che i nostri programmi di access prime time debbano finire alle ore 21:30”

La forza di questa proposta risiede proprio nei numeri straordinari che i due presentatori muovono quotidianamente. Come sottolineato dallo stesso Scotti, “Ci sono serate in cui raggiungiamo insieme 12 milioni di spettatori tra le 20.30 e le 21.30″. Una massa critica enorme che, tuttavia, meriterebbe una gestione dei tempi più rispettosa delle abitudini biologiche e sociali degli spettatori.

Logiche commerciali e il futuro della Ruota della Fortuna

Se l’intento ideale è chiaro, lo scontro con la realtà economica della televisione resta lo scoglio più difficile da superare. Scotti non nasconde la complessità di una macchina, come quella di Cologno Monzese, che risponde a regole di mercato stringenti e differenti rispetto al servizio pubblico o allo streaming a pagamento. L’analisi del conduttore evidenzia le profonde differenze strutturali del settore: “La Rai ha il canone, le piattaforme vivono grazie agli abbonamenti. Un editore commerciale vive principalmente di pubblicità”

Accorciare una fascia così redditizia dal punto di vista degli investimenti pubblicitari richiede un accordo di sistema che non penalizzi i bilanci dei privati. Nel frattempo, sul fronte dei propri impegni professionali, Scotti ha voluto fare chiarezza blindando la programmazione estiva del suo attuale successo, smentendo le voci di corridoio su presunti cambi di rotta: “Sapevo già dal primo gennaio che avrei condotto il programma per tutta l’estate”.