Stefano De Martino in pressing su Dua Lipa: nuovo incontro a Milano, riunione segreta per Sanremo 2027

Stefano De Martino non si ferma. La stagione televisiva è cominciata, ma il noto conduttore è sempre un passo avanti. Non solo per tentare una rincorsa sugli ascolti in access prime time, ma anche per preparare il Festival di Sanremo. Carlo Conti gli aveva detto: “Testa bassa e pedalare”, ma il conduttore e Direttore Artistico partenopeo preferisce volare. Da quest’estate, infatti, De Martino non fa altro che prendere aerei. Lo ha fatto per andare in Sardegna e incontrare il rapper Salmo con il suo entourage in gran segreto.

In ballo c’era la possibile presenza al Festival di Sanremo. Non sappiamo se in qualità di ospite o concorrente in gara, ma è certo che i due abbiano parlato in maniera approfondita della kermesse canora. Le foto, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano un pranzo molto colorito – ricco di piatti e leccornie – al centro del quale c’erano i programmi per la kermesse canora. Un’immagine basta e avanza per iniziare a maturare ipotesi, eventualità e indiscrezioni.

Dua Lipa verso Sanremo 2027

Un altro aereo De Martino lo prende per tornare saltuariamente a Napoli, questo lo scrive Gabriele Parpiglia. Il cronista, su QN, rende noto che il conduttore ormai vive a Milano ma appena può torna in terra natia per raggiungere Riccardo Cassini. Autore e collaboratore a ogni suo programma, De Martino lo ha voluto anche per mettere insieme il nuovo Festival della Canzone Italiana. Sono partite, dunque, tra il Duomo e il Vesuvio, le riunioni organizzative. Senza contare la capatina in America, ma quella è stata figlia delle vacanze estive, dove ha iniziato a sentire le prime proposte di canzoni in gara.

Il lavoro è lungo, così come lunghi sono i viaggi per mettere a segno i primi colpi. Restando in tema di aerei, un volo per l’Italia lo ha preso Dua Lipa. Nota star vicina a Stefano De Martino perchè l’interesse primario è portarla a Sanremo. La cantautrice è in lizza assieme a Julia Roberts e Anne Hathaway. Il Direttore Artistico vorrebbe averle tutte e tre all’Ariston, ma procediamo con ordine. Il giornalista Gabriele Parpiglia scrive che la nota artista era attesa a Milano per vedere La Traviata a La Scala di Milano.

Incontro segreto con Stefano De Martino

Era una volontà che Due Lipa aveva manifestato in estate, l’arrivo dell’autunno le ha permesso di realizzare questo suo desiderio. Dietro, però, la sua capatina in Italia ci sarebbe anche dell’altro. Quotidiano Nazionale racconta di un incontro segreto avvenuto tra la star internazionale e l’entourage di Stefano De Martino. Le cose starebbero cominciando a trovare una quadra: ci sarebbe infatti un primo approccio significativo che dovrebbe portare a una trattativa in essere.

Tutto dipende da Giuliano Calza e Gilda Ambrosio, le due figure molto vicine a Dua Lipa che starebbero mediando gli incontri. L’equipe di De Martino, scrive sempre Parpiglia, si sta muovendo con circospezione ma i passi da fare sono nella direzione giusta. Fonti vicine a Parpiglia hanno rivelato al cronista che Dua Lipa sembrerebbe essere sempre più propensa ad accettare di partecipare al Festival di Sanremo come ospite. Il primo importante sì a Stefano De Martino, dunque, si sta avvicinando. In dirittura d’arrivo anche le trattative con Vittoria Ceretti. Anche se ufficialmente ancora non trapela nulla. I viaggi tra Napoli e Milano, tuttavia, sembrano cominciare a dare i frutti sperati.