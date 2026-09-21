Ballando Con Le Stelle, Barbara D’Urso e la verità sul contratto: il retroscena raccontato da Gabriele Parpiglia

È stata l’indiscrezione dell’estate tra retroscena e mezze verità. Barbara D’Urso in giuria a Ballando Con Le Stelle. Un’eventualità nata da un’altra uscita di scena: Selvaggia Lucarelli lascia il programma targato Ballandi Entertainment e passa in pianta stabile a Mediaset dove resta opinionista al GFVip e conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Da questa certezza è iniziato un altro racconto: la priorità di Ballando Con Le Stelle è sempre stata quella di trovare una sostituta all’altezza. Pungente e divisiva.

Proprio queste qualità hanno fatto sì che il collegamento immediato fosse proprio con Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva ha già partecipato al programma condotto da Milly Carlucci in qualità di ballerina illustre. Proprio in questo contesto le frecciatine con Lucarelli in giuria non sono mancate: il meccanismo, televisivamente parlando, funzionava non poco. Ecco perché gli esperti (e anche i meno esperti) hanno pensato che l’ex volto di Canale 5 potesse subentrare in giuria nel format di Raiuno.

Ballando Con Le Stelle, Barbara D’Urso resta un enigma

Selvaggia Lucarelli esce, Barbara D’Urso entra. L’equazione, apparentemente, è semplice. Tutto il resto, però, rimane complesso a partire da una trattativa fra le parti molto serrata. La stessa D’Urso aveva lanciato qualche indizio social: “Sarà un autunno meraviglioso”, scritto su Instagram. In molti hanno pensato a un riferimento a Ballando Con Le Stelle, in realtà era un rimando al suo spettacolo teatrale. Il capitolo tv, però, è tutt’altro che chiuso: Carmelita vorrebbe approdare in prima serata su Raiuno. C’è ancora qualcosa che manca per poterlo annunciare: la chiusura del contratto.

La Rai e la conduttrice televisiva si sono parlati, ma i colloqui interlocutori non sono mai andati oltre. Parpiglia afferma che ci sono stati degli avvicendamenti, ma non hanno portato a nulla di concreto. Una sedia in giuria, a oggi, è vuota. Nonostante siano state gettate le basi per un discorso comune. Il cronista ammette che, a oggi, non ci son gli estremi dal punto di vista economico per chiudere la trattativa. Le testuali parole di Parpiglia, su Quotidiano Nazionale, sono le seguenti: “Si tratta di cifre e quelle cifre, al momento, non stanno dentro un budget. Ecco perchè il contratto ancora non c’è”.

Il contratto non è chiuso

Quindi, riassumendo: Milly Carlucci vorrebbe Barbara D’Urso all’interno del programma. Tra il dire e il fare, tuttavia, c’è di mezzo un accordo fra le parti ancora non trovato. Non è detto, dunque, che si risolva tutto entro breve tempo. Per questo, afferma Parpiglia su QN, sarebbero pronte alcune valide alternative. In primis Francesca Fialdini e Simona Ventura. La Rai si cautela e prosegue guardandosi attorno. I primi di ottobre si avvicinano e servirà una risposta, anche perchè la giuria deve comporsi.

Allora non è escluso che D’Urso, sempre restando alle indiscrezioni di Quotidiano Nazionale, possa essere annunciata o meno a ridosso dello start. Gli intrecci, rispetto a questa 21° stagione, non sono finiti. Ecco cosa voleva dire Milly Carlucci quando, dopo aver annunciato il cast ufficiale di ballerini vip, ha chiosato: “Non finisce qui”. Ci sono ancora alcuni aspetti da mettere a punto e discorsi tecnici che vanno proprio intavolati. Il tempo stringe, ma da certe dinamiche non si scappa.