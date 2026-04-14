Citofonare Rai 2, perchè Simona Ventura è stata sostituita da Paola Perego

Il panorama della domenica mattina di Rai 2 si appresta a vivere una trasformazione profonda, segnando la fine di uno dei sodalizi più chiacchierati e apprezzati delle ultime stagioni televisive. Simona Ventura, volto storico e motore trainante di Citofonare Rai 2, ha scelto di congedarsi dal programma per intraprendere una nuova avventura professionale tra le

Il panorama della domenica mattina di Rai 2 si appresta a vivere una trasformazione profonda, segnando la fine di uno dei sodalizi più chiacchierati e apprezzati delle ultime stagioni televisive. Simona Ventura, volto storico e motore trainante di Citofonare Rai 2, ha scelto di congedarsi dal programma per intraprendere una nuova avventura professionale tra le fila di Mediaset.

Non si tratta di una rottura traumatica, bensì di un naturale avvicendamento dettato da nuove ambizioni e dal richiamo di un percorso lavorativo differente che riporta la conduttrice a Cologno Monzese.

A confermare la notizia è stata la sua storica compagna di viaggio, Paola Perego, che con la consueta schiettezza ha sottolineato come la scelta della Ventura sia un’opzione legittima in un mercato televisivo in costante movimento, chiudendo di fatto un’epoca per aprirne una nuova all’insegna della sperimentazione.

La staffetta al femminile e il raddoppio nel palinsesto

L’eredità di Super Simo verrà raccolta da Paola Barale, una figura che garantisce carisma e un’intesa già collaudata con la Perego, con la quale aveva collaborato con successo ai tempi della prima edizione de La Talpa.

La sfida per la nuova coppia è ambiziosa, poiché il programma è ormai considerato un piccolo gioiellino editoriale capace di risollevare gli ascolti di una fascia oraria storicamente complessa, portandoli da un timido 2% a picchi solidi del 7%.

La fiducia della Rai nel progetto è tale da aver deciso di raddoppiare l’impegno settimanale, estendendo la messa in onda del format anche alla mattina del sabato e consolidando così la presenza della Perego come punto di riferimento del daytime della rete, tra nuove rubriche e lo stile conviviale che ha decretato il successo della trasmissione.

La nuova consapevolezza di Paola Perego tra carriera e salute

Dietro i successi professionali e le nuove geometrie del palinsesto emerge però il profilo di una Paola Perego profondamente mutata da vicende personali che ne hanno ridefinito le priorità.

La conduttrice ha recentemente affrontato con grande coraggio un carcinoma maligno al rene, un’esperienza che l’ha spinta a farsi portavoce di una battaglia contro i tabù legati alla malattia.

Il suo ritorno in studio avviene dunque sotto il segno di una ritrovata fragilità accettata e di una grinta che guarda con entusiasmo al traguardo dei sessant’anni, pronta a dividersi tra la diretta mattutina, la prima serata di The Floor e il lancio del suo nuovo libro intitolato A modo mio, dimostrando come la vitalità professionale possa camminare di pari passo con una profonda riflessione umana.