Le Pappardelle da record a Reazione a Catena: quanto vale davvero il montepremi da 233mila euro

Le Pappardelle da record a Reazione a Catena continuano a correre.

Il trio fiorentino formato da Carolina, Francesca e Maria Giulia ha vinto altri 14.625 euro nella puntata di venerdì 11 settembre 2026 su Rai 1, portando a 233.306 euro il montepremi complessivo annunciato in tv grazie alla soluzione dell’Ultima Parola. Una cifra importante, almeno sul tabellone.

Ma nei quiz televisivi il conto va letto bene: il premio non arriva in contanti e il valore reale passa dai gettoni d’oro, dalle tasse e dai costi legati alla liquidazione.

Nuova vittoria da 14.625 euro: il bottino sale a 233.306 euro

La serata di venerdì ha confermato il momento d’oro delle Pappardelle a Reazione a Catena, ormai tra i volti più riconoscibili dell’edizione condotta da Pino Insegno.

Prima della puntata, le tre concorrenti fiorentine avevano già messo insieme 218.681 euro. All’Ultima Catena sono arrivate con un montepremi iniziale da 117mila euro, poi sceso, tra i consueti dimezzamenti, fino a 29.625 euro. A quel punto Carolina, Francesca e Maria Giulia hanno deciso di comprare il terzo elemento, facendo calare la posta a 14.625 euro. Pochi secondi, un confronto rapido, poi la risposta giusta: “Scherzo”.

Con quella parola, detta quasi sottovoce prima della conferma, il totale televisivo è salito a 233.306 euro. Un altro passo in una corsa che, puntata dopo puntata, ha trasformato le tre amiche in un piccolo caso anche fuori dalla Toscana.

Classifica storica: i Due per Cento sono a 10.038 euro

Con 233.306 euro totalizzati finora, le Pappardelle sono al terzo posto nella classifica storica delle vincite di Reazione a Catena.

Davanti restano i Volta Pagina, primi con 308.507 euro, e i Due per Cento, secondi a 243.344 euro. Il distacco dal secondo posto è quindi di appena 10.038 euro. Una cifra che nel gioco di Rai 1 può essere recuperata anche in una sola serata, se la squadra arriva all’ultima fase con un montepremi ancora alto. Il dato, al di là del gioco, parla da sé: dopo 41 puntate complessive e 40 presenze consecutive da campionesse, Carolina, Francesca e Maria Giulia hanno già lasciato il segno nella storia recente del programma.

A Firenze, intanto, l’attenzione è cresciuta. Anche la sindaca Sara Funaro ha seguito pubblicamente il percorso delle tre concorrenti, invitandole idealmente a Palazzo Vecchio. Un tifo cittadino semplice, ma significativo: il quiz è uscito da tempo dai confini dello studio televisivo.

Gettoni d’oro, Iva e ritenuta fiscale: il premio non è denaro contante

Il passaggio più delicato riguarda il valore reale della vincita. I 233.306 euro mostrati in trasmissione non sono una somma che le concorrenti riceveranno direttamente sul conto corrente. Come accade nei giochi televisivi, il premio di Reazione a Catena viene pagato in gettoni d’oro. Vuol dire che la cifra annunciata è lorda e passa attraverso diversi calcoli.

Sulle vincite si applica una ritenuta fiscale del 20%, ma non basta togliere un quinto dal totale visto in tv. Bisogna considerare anche lo scorporo dell’Iva, le condizioni di acquisto dell’oro, i costi di lavorazione e le possibili differenze legate alla quotazione del metallo.

In sostanza, il montepremi lordo resta il riferimento ufficiale della gara, ma il netto può essere più basso. Anche parecchio. Senza i dati di liquidazione, che non sono pubblici, non si può dire con precisione quanto incasseranno davvero le tre campionesse.

Simulazione sul netto: l’ipotesi è circa 48mila euro a testa

Per farsi un’idea, si può partire da una simulazione indicativa sul montepremi di 233.306 euro.

Con lo scorporo dell’Iva al 22%, la base scenderebbe a circa 191.234 euro. Applicando poi la ritenuta fiscale del 20%, si arriverebbe a circa 152.988 euro. Aggiungendo, solo come ipotesi, un 5% di costi legati ai gettoni d’oro, il valore complessivo potrebbe fermarsi intorno a 145.338 euro. Diviso per tre, farebbe circa 48.446 euro a testa per Carolina, Francesca e Maria Giulia. È una stima, non una cifra ufficiale.

Il dato reale dipenderà dalle condizioni concrete di conversione e liquidazione del premio. Resta però il risultato: le Pappardelle da record hanno già conquistato un montepremi televisivo da oltre 233mila euro, il podio storico del programma e un secondo posto ormai a portata di mano. La prossima risposta giusta potrebbe cambiare ancora la classifica.