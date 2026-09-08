Sanremo 2027, non solo Dua Lipa: Stefano De Martino pensa anche a Vittoria Ceretti per arrivare a Di Caprio

Sanremo 2027 comincia a prendere forma. Stefano De Martino sta lavorando alacremente affinché la kermesse canora sia a sua immagine e somiglianza. Il Direttore Artistico del Festival della Canzone Italiana ha passato l’estate nello Stivale, con qualche piccola deviazione in America, per mettere insieme il suo gruppo di autori e iniziare a dare forma alla composizione dell’evento. Ci sarà la serata Performance, che deciderà chi andrà all’Eurovision, e il nome potrebbe essere diverso da quello del vincitore del concorso.

Una novità assoluta nella storia della manifestazione, così come l’abolizione delle nuove proposte. O meglio: i giovani ci saranno, ma chi arriverà in fondo nelle selezioni si sfiderà direttamente a febbraio 2027 con i Big. Restando in tema di cantanti, ancora non è stato ufficializzato nessun nome degli artisti in gara. Si è visto, però, che De Martino ha incontrato in privato Salmo. La visita in Sardegna al rapper sarebbe servita per cercare di convincerlo a partecipare alla kermesse canora.

Stefano De Martino vuole Vittoria Ceretti

Resta da capire se come ospite o in qualità di concorrente in gara. Non è finita: nella lista delle indiscrezioni c’è anche il nome di Dua Lipa. La star all’Ariston c’è già stata con Amadeus nel 2022, tornerebbe volentieri ma il punto resta lo stato delle trattative. Fonti autorevoli sottolineano che De Martino, in tal senso, sarebbe già a buon punto. Lo stesso si può dire, per quanto riguarda altri ospiti importanti, rispetto alla possibile presenza all’Ariston di Vittoria Ceretti.

📸 Novas fotos de Vittoria Ceretti nos bastidores do desfile de Outono-Inverno 2023 da Givenchy em Paris, na França, 02 de março. #VittoriaCeretti pic.twitter.com/VBom2hkmjs — VCBR Backup (@VCBRBackup) March 31, 2023

La top model potrebbe incantare la passerella dell’Ariston. Parpiglia ne è sicuro, il giornalista – all’interno delle pagine di QN – asserisce che a mettere una buona parola con Ceretti sia stata proprio Gilda Ambrosio. Amica speciale di De Martino che è in ottimi rapporti con Ceretti. Lei, poi, potrebbe aprire la strada a un’altra presenza illustre all’Ariston. Quella di Leonardo Di Caprio che non si perderebbe mai, nel caso di riscontro positivo, la performance della sua dolce metà.

Aspettando Dua Lipa

Doppio colpo in vista per Stefano De Martino, dunque, non resta altro che aspettare eventuali conferme. Certo è che il neo Direttore Artistico, citando Carlo Conti, non ha mai smesso di pedalare e il suo Festival si starebbe lentamente componendo. Lo stesso conduttore e Direttore Artistico ha detto che cercherà di trovare il giusto mix tra musica e intrattenimento. Rispetto agli ospiti internazionali, il volto principale di Affari Tuoi sembrerebbe essere già a buon punto. Un doppio sì, da parte di Ceretti e Dua Lipa, potrebbe aprire scenari imprevedibili per una kermesse canora tutta da vivere.