Ornella Muti a Ballando Con Le Stelle: trattativa in salita fra strategia e appeal, i possibili scenari

Ornella Muti verso Ballando Con Le Stelle. L’attrice potrebbe entrare nel cast del programma, ma le trattative sono ancora in corso. C’è tempo per chiudere, ma non troppo. Milly Carlucci attende un responso e pensa alle alternative.

Ballando Con Le Stelle si prepara a un’edizione molto particolare. Non solo per i grandi nomi che sono stati annunciati, da Aurora Ramazzotti a Noemi Bocchi passando per Alessandro Matri ed Eugenio Finardi, ma anche per quelli che saranno chiamati a completare il puzzle. Un grande ingaggio è stato già reso noto, quello di Monica Guerritore. Nome di richiamo che arriva dal cinema per rendere l’edizione numero 21 del programma ancor più appetibile.

Poi c’è la sorpresa Alberto Ravagnani che si mostra, per la prima volta dopo la dismissione dell’abito talare, in un contesto mediatico riconoscibile del piccolo schermo allo scopo di farsi conoscere sotto un’altra veste. I colpi di scena, rispetto all’evoluzione del programma, non sono finiti. C’è ancora la giuria da annunciare, con l’uscita di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli e l’ingresso di Barbara D’Urso che ormai sembrerebbe essere solo una formalità.

Ornella Muti a Ballando Con Le Stelle

In ultima istanza troviamo le trattative ancora da concludere: il cast non è ultimato. Serve qualche altra presenza illustre per concludere l’assetto da prima serata del sabato sera. Milly Carlucci ha già una lista di pretendenti da sfoltire. In cima a questo gruppo troviamo sicuramente Ornella Muti, la nota attrice che per anni ha caratterizzato le grandi opere del cinema italiano. Dalla sala alla pista, il progetto la intriga non poco. Tuttavia tra il dire e il fare ci sono di mezzo gli accordi.

Davide Maggio, nello specifico, ha annunciato che ci sarebbe ancora qualche intoppo fra le parti. Le trattative sarebbero in salita. Non si tratta soltanto dell’adeguamento del cachet. Si sta parlando della formula di partecipazione. Ornella Muti deve gestire la propria immagine: ci sono cose che può fare e altre che deve evitare. Ciascuno conosce i propri limiti e le parti in causa stanno cercando di organizzarsi affinché sulla pista da ballo non ci siano imprevisti. Sicuramente avere la Muti nel cast sarebbe per lo show targato Ballandi Entertainment un valore aggiunto.

Il rapporto con la Rai

Oltretutto Ornella Muti ha già fatto molte cose per il Servizio Pubblico tra programmi e serie tv, averla a disposizione in un talent show sarebbe un colpaccio inedito. Per questo la celebre attrice sta riflettendo sui passi da fare. Dietro questa attesa, prima dell’ufficialità, potrebbe celarsi anche un minimo di pretattica. Aspettare per poi mostrare tutto il proprio appeal. Se da una parte vince la strategia, dall’altra servono rassicurazioni. Il mese di ottobre si avvicina, l’inizio di Ballando Con Le Stelle anche.

Quindi una risposta, in un senso o nell’altro, dovrà arrivare nelle prossime settimane. Carlucci, così come la produzione, non ha fretta. Ci sono altre frecce a disposizione di un arco sempre più ricco. Tuttavia restare in attesa per cercare di avere a disposizione Ornella Muti sarebbe comunque tempo ben speso, almeno dal punto di vista del ritorno mediatico.

Milly Carlucci pronta a cambiare strategia

Se però la linea dell’attrice rimane quella delle ultime settimane, allora Ballando Con Le Stelle sarà costretto a guardare altrove selezionando un’altra artista. C’è ancora tempo, non troppo, per un ultimo colpo da maestra. Milly Carlucci “coccola” il proprio pezzo da novanta in attesa di un assenso che potrebbe cambiare definitivamente le sorti del programma.

L’edizione numero 21 è già ricca di spunti e novità, Ornella Muti rappresenterebbe la ciliegina sulla torta che trasformerebbe lo show da godibile a imperdibile. Dopo due decadi lo switch, in termini di aspettativa, è ancora possibile.