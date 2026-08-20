Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg: questi tre incredibili nomi sono solo parte degli ingredienti che si nascondono dietro il successo di “Ghost – Il fantasma”.

Perché “Ghost” è ancora un cult: amore, fantasmi e industria hollywoodiana dietro il successo del 1990

Ghost – Il fantasma, diretto da Jerry Zucker con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, torna al centro dell’attenzione nel 2026, a più di trentacinque anni dall’uscita. E il motivo è semplice: resta uno dei film romantici più riconoscibili di Hollywood, nato a New York e diventato un fenomeno mondiale grazie a un mix allora tutt’altro che scontato di amore, thriller e soprannaturale.

Nel 1990 non sembrava il titolo destinato a dominare il botteghino. Invece incassò 505 milioni di dollari, vinse due premi Oscar e consegnò alla cultura pop scene impossibili da dimenticare, a partire da quella del vaso.

Dalla sceneggiatura rifiutata all’Oscar: la scommessa spirituale di Bruce Joel Rubin

All’origine di Ghost c’è una sceneggiatura che Hollywood guardò con parecchio sospetto. Bruce Joel Rubin, autore del copione, arrivava da un percorso poco comune per il cinema americano: insegnava meditazione, si interessava alla morte, alla coscienza, a ciò che può restare dopo la fine della vita. Quando propose una storia d’amore raccontata anche dal punto di vista di un uomo ucciso, il suo agente non la prese bene. “Nessuno è interessato a fare film sui fantasmi”, gli avrebbe detto, come Rubin ha ricordato negli anni.

Rubin però non si fermò. Partì per Los Angeles con la moglie, dopo aver venduto la casa in Illinois. Più che una scelta prudente, era un salto nel vuoto. “Arrivammo senza soldi, ma nel giro di una settimana avevo una casa e un agente”, raccontò poi lo sceneggiatore. Da quell’idea nacque un film capace di tenere insieme romanticismo, crime story e spiritualità senza diventare davvero un film di genere. Una formula rischiosa, ma vincente: Rubin conquistò l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, uno dei due Academy Award ottenuti da Ghost.

Swayze, Moore e Whoopi Goldberg: il cast che cambiò il destino del film

La storia di Ghost – Il fantasma è entrata ormai nella memoria di molti spettatori. Sam Wheat, impiegato di banca interpretato da Patrick Swayze, viene ucciso a New York davanti alla compagna Molly Jensen, il personaggio di Demi Moore. All’inizio sembra un’aggressione casuale. In realtà, dietro c’è un traffico illecito e ci sono 4 milioni di dollari bloccati su un conto. Sam, rimasto sospeso tra i vivi e i morti, prova a proteggere Molly con l’aiuto della sensitiva Oda Mae Brown, interpretata da Whoopi Goldberg.

La presenza di Goldberg fu decisiva. Ma non era affatto scontata. I produttori, all’inizio, non erano convinti di affidarle il ruolo. Fu Patrick Swayze, già scelto come protagonista, a puntare i piedi: senza di lei, fece capire, non avrebbe girato il film. Una presa di posizione netta. E, col senno di poi, decisiva. Goldberg vinse l’Oscar come migliore attrice non protagonista, portando nel film una comicità nervosa, viva, capace di alleggerire una storia segnata da lutto, paura e vendetta.

Anche il ruolo di Sam ebbe un percorso curioso. Prima di arrivare a Swayze, la parte fu proposta a Bruce Willis, che la rifiutò perché non riusciva a entrare nella logica della sceneggiatura. Più avanti ammise di essersene pentito, definendosi senza troppi giri di parole “un idiota” per quel no. Demi Moore, invece, uscì da Ghost con una popolarità enorme: negli anni Novanta sarebbe diventata una delle attrici più pagate di Hollywood, fino al cachet record di 12,5 milioni di dollari per Striptease.

505 milioni di dollari al botteghino: il successo che Hollywood non aveva previsto

Nel 1990 Ghost fu uno dei maggiori successi del box office americano, secondo solo a Mamma ho perso l’aereo nella classifica annuale degli incassi negli Stati Uniti. Un risultato che spiazzò molti. Non era un action, non era una commedia pura, non era un horror. Era un melodramma con un protagonista morto già nella prima parte, una medium truffaldina che scopre di avere davvero un dono e una storia d’amore costruita più sull’assenza che sulla presenza.

Il pubblico però lo seguì. Prima in sala, poi a casa. Nel 1991 Ghost fu tra i film più noleggiati negli Stati Uniti nel mercato dell’home video, segno che il successo non si era esaurito con la curiosità iniziale. Le candidature agli Academy Award furono cinque, con due vittorie: migliore sceneggiatura originale a Rubin e migliore attrice non protagonista a Goldberg. Per un film nato tra dubbi produttivi e incertezze sul genere, era molto più di una semplice conferma.

A renderlo così riconoscibile contribuì anche la regia di Jerry Zucker, fino ad allora associato soprattutto alle parodie firmate con il trio Zucker, Abrahams e Zucker. Rubin temeva che potesse trasformare la sua storia in una commedia. Poi cenò con lui e cambiò idea: lo trovò, disse, “profondamente filosofico”. Nel film quella doppia anima si sente ancora. Ci sono tensione, battute secche, dolore sentimentale. E poi momenti sospesi, quasi trattenuti.

“Unchained Melody”, il vaso e il musical: l’eredità pop di Ghost

L’eredità di Ghost passa soprattutto da alcune immagini e da una canzone. La colonna sonora originale fu composta da Maurice Jarre, ma il brano diventato inseparabile dal film è Unchained Melody, scritto nel 1955 da Alex North con testo di Hy Zaret e riportato al successo nella versione dei The Righteous Brothers. Dopo il film, la canzone ebbe una seconda vita e finì nella memoria di più generazioni. È stata reinterpretata in centinaia di versioni, in lingue diverse.

La scena più famosa resta quella del vaso. Molly, ceramista, lavora al tornio di notte. Sam le si avvicina alle spalle. Doveva essere un momento sensuale e intimo; è diventato anche uno dei più citati e parodiati del cinema recente, dagli sketch televisivi a film come Scary Movie. Poche sequenze sono uscite con tanta forza dal film che le conteneva. Bastano un tornio, le mani sporche d’argilla e le prime note della canzone.

C’è poi la battuta dell’“idem”, la risposta con cui Sam evita di dire “ti amo” a Molly. Rubin spiegò che l’idea veniva da un’abitudine personale, nata ai tempi del college, quando rispondeva così alla fidanzata. Un dettaglio minimo, quasi privato, diventato un tratto emotivo del personaggio.

Il percorso di Ghost non si è fermato al cinema. Nel 2011 arrivò Ghost The Musical, portato in scena a Londra con libretto dello stesso Rubin e musiche di Dave Stewart e Glen Ballard. L’anno dopo uscì anche una versione italiana. Un altro segnale della tenuta di una storia costruita su lutto, amore e desiderio di comunicare ancora, capace di trovare pubblico anche molto dopo il 1990.