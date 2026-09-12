Ornella Muti a Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci ha fatto tredici: le tappe della trattativa con l’attrice

Ornella Muti parteciperà a Ballando Con Le Stelle. La trattativa fra le parti è andata a buon fine: un corteggiamento che dura da mesi, le fasi di un’operazione complessa che ha portato all’assenso della celebre attrice.

Ballando Con Le Stelle ha trovato (e ottenuto) la sua punta di diamante. Ornella Muti prenderà parte al programma targato Ballandi, lo aveva anticipato nella sua newsletter il giornalista Gabriele Parpiglia. Indiscrezioni a parte, il nome della celebre attrice è un tarlo che Carlucci aveva da un po’. Le manovre di avvicinamento all’interprete sono cominciate negli anni scorsi: Muti non torna in televisione da parecchio tempo. L’abbiamo vista recentemente al Festival di Sanremo, da quell’apparizione è passato qualche anno. Successivamente ha avuto altri progetti, con relative sfide professionali.

Aggiornava tutto sua figlia tramite il profilo social, ma in molti – in particolare i fan più affezionati – si chiedevano quando sarebbe tornata al centro di un progetto. C’è chi addirittura aveva pensato a una fiction, dopo i fasti dei primi anni Duemila con Lo Zio D’America, tra il dire e il fare c’è di mezzo la produzione. Muti è un’icona del cinema italiano. Un volto televisivo che quando torna in primo piano deve avere un contesto in grado di valorizzare la sua caratura.

Ornella Muti a Ballando Con Le Stelle

Ballando Con Le Stelle poteva essere la dimensione giusta. Non solo per la parola “stelle” – come in sostanza è la Muti – nel titolo, ma anche per via del seguito che il contenuto ha in termini di Auditel. Ornella Muti se torna in pista deve farlo alla sua maniera, con un grande pubblico ad attenderla. Carlucci questo glielo ha garantito anche gli anni scorsi, ma l’attrice ha tentennato. La verità è che temeva di non essere all’altezza: uscire dalla comfort zone di interprete per arrivare sulla pista da ballo non è semplice per nessuno. Figurarsi per chi, come Ornella Muti, è abituata a preparare una parte o un’uscita a teatro per settimane.

La coreografia prevede una preparazione, ma la forza di una ballerina è anche quella di lasciarsi andare sulla pista da ballo. Aspetto che garantisce adrenalina in maniera esponenziale, ma pone davanti alcuni rischi che Muti inizialmente non se la sentiva di correre. Il suo volto – inteso come immagine pubblica – è correlato al grande cinema italiano e una possibile debacle in pista l’avrebbe pagata. Questi erano esclusivamente i suoi dubbi iniziali, perchè tutti – a partire da Milly Carlucci – credevano e credono in lei.

Le trattative con l’attrice

Poi, una volta superate le reticenze, sono iniziate le trattative. Prima dell’estate i colloqui interlocutori per capire se c’era margine per strappare un primo assenso. Quella diffidenza iniziale ha lasciato spazio a un’apertura graduale fino al definitivo consenso. Ornella Muti avrebbe fatto Ballando Con Le Stelle. Carlucci lo sa da luglio, più o meno, niente è stato ufficializzato prima perchè c’erano alcuni aspetti da limare. In relazione al cachet e alle disponibilità durante la settimana.

Muti si allenerà come tutti, ma prima di accettare ha voluto mettere in chiaro la gestione dei giorni in cui dovrà dedicarsi alla preparazione delle coreografie in attesa della diretta del sabato sera. Una volta messo nero su bianco il piano d’azione, è stato tutto più semplice. Ornella Muti ha detto sì e sarà la vera sorpresa del programma. Un nome, assieme a quello di Monica Guerritore, che simboleggia la grandezza della settima arte italiana.

La nuova giuria

Il prossimo ciak, però, si batterà a Saxa Rubra. La pista da ballo l’attende. Milly Carlucci è riuscita a mettere a segno un altro colpo importante per una 21esima edizione ricca di sorprese. “E non finisce qui”, ha garantito la presentatrice sui social, ci sono ancora tante sorprese da scoprire. Gli annunci non sono ancora finiti. Il 3 ottobre 2026 si avvicina, ma la curiosità degli appassionati è tutt’altro che doma. Aspettando ulteriori dettagli sulla nuova giuria, il colpo di scena – è il caso di dirlo – di Ornella Muti ha garantito il giusto appeal a un’edizione che promette pathos, divertimento e la giusta dose di spettacolo.