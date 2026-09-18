Rai, il retroscena su Chi L’ha Visto?: Francesca Fagnani è stata in corsa per la conduzione del programma

Chi L’ha Visto? riparte il 23 Settembre 2026 e Paolo Corsini rivela un retroscena legato alla trasmissione: Francesca Fagnani era pronta a prendere il posto di Federica Sciarelli.

Il 23 settembre 2026 riparte Chi L’ha Visto?. Uno dei programmi più longevi del Servizio Pubblico si trova di fronte all’ennesima rivoluzione. Federica Sciarelli, dopo anni di onorata carriera, ha salutato il programma affermando che avrebbe fatto altro. Questo cambio di rotta ha portato l’azienda di Viale Mazzini a effettuare altre valutazioni. La priorità è sempre stata quella di trovare un profilo adatto alla trasmissione che non tradisse i valori e le prerogative del formato. La Sciarelli, anche per la fanbase che aveva, è sembrata essere insostituibile ma la trasmissione di Raitre negli anni ha avuto altri cambi importanti in corsa.

Lo spettacolo, dunque, deve continuare: Chi L’ha Visto? è una trasmissione di servizio e quello continuerà a fare. Aiutare le persone fragili, ricercare gli scomparsi senza dimenticare di essere anche uno specchio sulla cronaca nera. A tal proposito il casting per raccogliere l’eredità della Sciarelli è durato un’intera estate proprio perchè la necessità impellente era trovare qualcuno che racchiudesse le qualità della conduttrice, il garbo di chi sa informare in maniera equilibrata e quel piglio indagatore – mai invadente – di chi non si fa bastare un’unica narrazione dei fatti.

Chi L’ha Visto?, addio di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli aveva e ha tutto questo, ora c’è bisogno di altro. Anzi, di un’altra. Paolo Corsini, Direttore Approfondimento Rai, ammette che per il futuro della trasmissione si è pensato anche a Francesca Fagnani. Rivelarlo nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma è tutt’altro che casuale. È necessario a far capire che la giornalista ex Warner Bros Discovery è al centro dei piani della Rai, dato che nelle scorse settimane è stato comunicato che tra lei e la Rai non corressero più buoni rapporti. La cronista, infatti, avrebbe mandato una richiesta formale per chiudere anticipatamente il rapporto di lavoro con Viale Mazzini.

Le motivazioni sarebbero legate proprio alla mancata acquisizione della conduzione di Chi L’ha Visto?. La televisione pubblica ha smentito categoricamente, asserendo – tramite i suoi vertici – che i lavori con Francesca Fagnani proseguono nella direzione giusta. Quella che porta a Belve. Nel frattempo però arriva la sottolineatura che determina quanto la nota giornalista sia stata vicina alla trasmissione che fu della Sciarelli. A scavalcarla, con merito secondo Corsini, è stata Raffaella Griggi.

Francesca Fagnani e il mancato ingaggio a Raitre

Uno dei volti storici del programma di Raitre, cresciuta prima come inviata e poi come collaboratrice. Ora prende il timone di Chi L’ha Visto? dopo anni al fianco della Sciarelli. Una risorsa interna – ha spiegato Corsini – che può far solo bene al proseguo del programma. Quindi Fagnani, una volta che ha appreso pubblicamente quanto sia stata considerata dall’azienda, dovrebbe sotterrare l’ascia di guerra e terminare le ostilità.

Gli appelli e le inchieste di "Chi l'ha visto?" tornano in prima serata in diretta su #Rai3 e #RaiPlay il 23 settembre. La redazione è sempre operativa con il sito e i canali social. #chilhavisto →https://t.co/kXwqJ8AzZt

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Almeno in teoria perchè nella pratica quella richiesta rispetto al rapporto di lavoro in essere rimane. Bisogna vedere, adesso, come continuerà la Rai: l’idea è quella di assegnare a Fagnani più spazio, magari con Belve Crime che si allunga ulteriormente. Tutto resta in divenire, perchè la scena – dal 23 settembre 2026 – la ruba idealmente Chi L’ha Visto? e la sua nuova edizione. Fagnani, per il momento, pensa al prossimo futuro. Un avvenire che potrebbe concretizzarsi anche lontano dalla Rai.

Raffaella Griggi pronta a cominciare

Griggi, intanto, pensa al suo esordio come conduttrice dopo una vita spesa per la cronaca nera e la corretta informazione. “Un’opportunità – ha concluso Corsini – che ha premiato la gavetta di una professionista”. Mentre qualcun altro aspetta, in attesa di un chiarimento ulteriore da cui passa anche l’immediato futuro dell’intrattenimento di parte della tv di Stato.