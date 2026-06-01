Racconto di Una Notte supera leggermente Meglio Tardi che Mai. Ranucci sfiora il 12% di Share. I dati Auditel del 31 maggio 2026

Racconto di Una Notte supera in extremis Meglio Tardi Che Mai. Mediaset e Rai si sfidano a colpi di sceneggiati particolarmente attesi: da una parte un tv movie della collana sentimentale Purché Finisca Bene, dall’altra una fiction che sta animando le serate dalle parti di Cologno Monzese. La percentuale segna 14,4% di Share a favore del Biscione contro il 14,2% della concorrenza. Una sfida sul filo del rasoio in questa parte di palinsesto estivo che annuncia una stagione più calda, non solo dal punto di vista metereologico.

Le reti cadette hanno scelto altro: si comincia da Rai2 che seleziona The Rookie al 3,3% di Share, mentre Rai3 sfiora il 12% fermandosi all’11,9% di Share con Report. Ranucci e le sue inchieste toccano vette importanti con l’approfondimento legato al sistema che regola il calcio italiano e il potere economico che suscita. Rete4 con Fuori dal Coro si fa bastare il 7,7% di Share, mentre Italia Uno ripropone un classico del cinema action attraverso la saga tematica di Jason Bourne.

Racconto di Una Notte si impone, ma Meglio Tardi Che Mai resta in scia

Il titolo ottiene il 5,4% di Share. La7 cambia totalmente approccio con Monuments Man fermo al 2,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, opta per Bohemian Rhapsody al 4,1% di Share, il richiamo alle gesta dei Queen coinvolge sempre un numero considerevole di appassionati. Nove, invece, ripropone lo spettacolo dal vivo di Virginia Raffaele intitolato Samusà che ottiene il 2,5% di Share. Sul Canale 20, Spider-Man 2 arriva all1,9% di Share.

American Assassin su Rai4 conquista il 2,2% di Share, mentre Aliens – Scontro Finale su Iris si ferma all’1,6% di Share. La folla bussa alla porta, su RaiPremium, non va oltre l’1,1% di Share. La sfida preserale sulla generalista, in questa specifica occasione, se l’aggiudica Affari Tuoi al 26,1% di Share contro La Ruota della Fortuna che raggiunge il 23,8% di Share. De Martino sembra allungare il passo, ma la volata estiva per i due programmi in access prime time è appena cominciata.