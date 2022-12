Papa Ratzinger è morto: la notizia della scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI è arrivata al mattino con un comunicato della Santa Sede, che ha informato i fedeli della sua dipartita alle 9.34.

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano.”

ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La notizia non arriva del tutto inaspettata, visto che nelle ultime ore Papa Francesco aveva chiesto di pregare per il Papa Emerito, le cui condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi. La scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI apre una pagina inedita nel cerimoniale del Vaticano per l’organizzazione dei suoi funerali: non si tratta, infatti, di un Papa in carica e di conseguenza i protocolli in uso per la morte di un Pontefice non dovrebbe essere seguito pedissequamente in questo caso. Le prime notizie ufficiali, però, annunciano che la salma di Papa Ratzinger sarà esposto da lunedì 2 gennaio 2023 in San Pietro perché i fedeli possano rivolgergli un ultimo saluto.

Le dimissioni di Papa Ratzinger nel 2013

Le dimissioni di Papa Benedetto XVI hanno segnato la storia recente della Santa Sede: l’11 febbraio 2013 annunciò, sia pur con un passaggio del discorso che stava tenendo in latino, l’intenzione di lasciare il soglio Pontificio, decisione che divenne formale il 28 febbraio successivo con l’addio al Vaticano e quel volo in elicottero, non solo simbolico, che lo trasferì a Castel Gandolfo. Da qui una situazione inedita nella storia del Papato, con un conclave aperto a Papa ancora in vita, ma dimissionario, e l’elezione di Jorge Bergoglio, che assunse il nome di Papa Francesco, il 13 marzo del 2013. Il Papa, denominato Emerito, Benedetto XVI rientrò quindi in Vaticano trasferendosi nel monastero Mater ecclesiae sulla sommità del monte Vaticano.

Papa Emerito Benedetto XVI è morto: le variazioni di palinsesto

La notizia della scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI è arrivata in una ‘tranquilla’ mattinata di vigilia e ha immediatamente modificato la programmazione. I primi a raccogliere la notizia sono state, ovviamente, le all news in servizio, con Rai News 24 già pronta al collegamento con Piazza San Pietro, e Sky Tg24 sul pezzo, quindi sono iniziate le edizioni ordinarie e straordinarie dei vari tg. Tra i primi il Tg1 e TgLa7, quest’ultimo con una breaking di un paio di minuti.

Attendiamo ora notizie sulle variazioni di palinsesto per il ricordo del Papa dimissionario in questo giorno di Fine Anno.

(In aggiornamento)