The voice senior 3, arrivati i Ricchi e poveri, ecco quando va in onda (Retroscena TvBlog)

Presso gli studi milanesi della Rai radiotelevisione italiana Spa siti in via Mecenate, sono partite ieri le registrazioni della nuova edizione, la terza, dello spettacolo musicale The Voice senior. Il talent show dedicato ai “diversamente giovani” di Rai1 che ha riscosso un grande successo nelle sue prime due serie, torna più scintillante che mai con una nuova edizione che si annuncia non priva di novità. La prima novità e la più eclatante, per altro annunciata tempo fa proprio dalle colonne di TvBlog, riguarda il parco coach del programma prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione Fremantle.

Per una Orietta Berti che se n’è andata cedendo alle lusinghe di Alfonso Signorini, di Mediaset, di Endemol Shine Italy e del suo commercialista per andare al Grande fratello vip 7, ecco che è in arrivo nello spettacolo musicale della prima rete della televisione di Stato uno dei gruppi musicali più celebri del nostro mondo della musica leggera popolare, i Ricchi e poveri. Angela Brambati e Angelo Sotgiu faranno parte del cast del varietà del dipartimento intrattenimento prime time di Stefano Coletta e andranno ad affiancarsi agli atri tre coach che sono rimasti in questo show. Ascoltiamoli in “Magnifica serata” di Dario Farina e Cristiano Minellono :

A fianco dei Ricchi e poveri troveremo dunque ancora una volta Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Anche questa volta il programma sarà diviso in varie fasi, la prima è quella classica, la più celebre ovvero quella delle Blind auditions, poi ci sono i Knock out, quindi la finale in cui viene decretato il cantante vincitore del programma. Anche questa edizione di Voice senior sarà condotta da Antonella Clerici, padrona di casa anche del mezzogiorno di Rai1 con il suo E’ sempre mezzogiorno.

La prima puntata di The Voice senior 3 andrà in onda venerdì 13 gennaio 2023 in prima serata su Rai1, per un totale di sette serate. Il programma si fermerà per la settimana del Festival di Sanremo 2023 di Amadeus, mentre la finale è prevista, in diretta come da tradizione, per venerdì 3 marzo 2023.