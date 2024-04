The Voice Senior 2024: anticipazioni finale in diretta

The Voice of Senior 2024 è giunto alla finale. L’ultimo appuntamento del talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over ’60, in onda, stasera, in prima serata, su Rai1, poterà all’elezione del vincitore della quarta stagione. Super ospiti i Pooh.

The Voice Senior 2024 anticipazioni finale 5 aprile

Ultima possibilità dunque, per 12 i concorrenti rimasti in gara (3 per ciascun team) di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma con una differenza: questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore finale, sarà il pubblico a casa attraverso il televoto. Al centro della sfida, anche i coach che, dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere proprio uno dei loro talenti.

The Voice Senior 2024: i finalisti

Per il team di Loredana Bertè, ci saranno: Vittorio Centrone (in arte Lemuri il Visionario), Claudia Bruni e Sandro “Red” Bertoldini; per il team di Gigi D’Alessio: Diana Puddu, Luca Minnelli e Benito Madonia; Clementino lancerà in finale Sonia Davis, Giuseppe Maragno e Gianluca “John” Calzolari; e infine Arisa punterà su Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio e Mario Rosini.

Per il vincitore, il premio finale è la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’.

The Voice Senior 2024: i coach

Confermati, dopo i consensi ottenuti a ‘The Voice Kids’, Loredana Bertè (reduce dal successo di Sanremo con ‘Pazza’), Gigi D’Alessio (fresco del duetto con Geolier), Arisa (protagonista dello show del Festival a Piazza Colombo) e Clementino.

The Voice Senior 2024 finale 5 aprile: dove vederla in diretta tv e live streaming

La finale va in onda, in diretta streaming, in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Senior: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Tutte le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.