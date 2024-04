Diana Puddu vince The Voice Senior 2024

Diana Puddu vince l’edizione 2024 di The Voice Senior. A trionfare è dunque il team di Gigi D’Alessio: per lui è la seconda vittoria

Diana Puddu è la vincitrice di The Voice Senior 2024. A vincere dunque il talent canoro dedicato a chi ha superato i 60 anni è stata la voce più imponente di questa edizione. Fin dalle Blind la cantante aveva colpito tutti i coach, interpretando Ti sento, brano eseguito poi anche in finale come cavallo di battaglia.

A girarsi erano stati infatti tutti i coach, con Gigi D’Alessio che decise di bloccare Loredana Bertè per impedirle di poter aver nel suo team Diana Puddu. La cantante alla fine scelse proprio D’Alessio, al quale ora regala la sua seconda vittoria a The Voice Senior.

Diana Puddu è di Quartu Sant’Elena (Cagliari) e nella vita il canto lo ha coltivato solamente come passione. Alle Blind si presentò come “casalinga, mamma e moglie”. Nella semifinale di The Voice Senior si è esibita con Un’emozione da poco di Anna Oxa. Anche la finale si è aperta per lei con una canzone di Anna Oxa, È tutto un attimo. Per conquistare la vittoria infine è tornata ad interpretare il brano con cui si era presentata di fronte ai giudici.

Nella sfida finale ha avuto la meglio su Mario Rosini (team Arisa), Sonia Zanzi (team Clementino) e Luca Minnelli (team D’Alessio). Le percentuali del televoto che ha decretato il vincitore di questa edizione di The Voice Senior dimostrano però una chiara e netta affermazione di Diana Puddu. A lei è andato il 45,06% dei consensi nel voto finale, mentre Mario Rosini si è fermato al 28,40%, seguito da Sonia Zanzi (16,11%) e Luca Minnelli (10,44%).

Diana Puddu, come da tradizione, è stata premiata dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea. “È uno spettacolo straordinario. È un programma di cuore per tutti questi artisti che ci hanno deliziato con la loro musica, per tutta la squadra di questo programma che è straordinaria, per i coach che ringraziamo, per la nostra band che dà un contributo straordinario e per te (si rivolge ad Antonella Clerici, ndr) che sei una perfetta padrona di casa” ha commentato il direttore.