Venerdì sera 5 aprile 2024 in diretta dagli studi Rai di via Mecenate in quel di Milano si chiude l’edizione in onda di The voice senior. Il premiato e premiante talent show musicale in onda da quattro edizioni sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con buoni risultati di ascolto. Ascolti che in questa ultima edizione in onda si sono ulteriormente alzati, facendo guadagnare così all’allegra brigata guidata da Antonella Clerici la conferma anche per la prossima stagione tv.

The voice senior e la nuova occasione

Un’edizione questa del 2024 che ci ha proposto ancora un nutrito gruppo di cantanti che hanno voluto cogliere questa occasione per far rigermogliare dentro di loro il sacro fuoco della musica e della canzone. Per alcuni magari sopito dalle vicende di una vita che spesso ti costringe a prendere altre strade.

La finale della quarta edizione

Una finale con in campo quindi i cantanti guidati dai quattro coach del programma prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Fremantle. I coach che anche in questa ultima edizione hanno dimostrato affiatamento e bravura ad interpretare questo ruolo, ivi compresa la new entry Arisa, che presto è entrata ottimamente nella parte.

Promossi i quattro coach e la conferma del programma

Insieme ad Arisa ecco Loredana Bertè, Clementino e l’inossidabile Gigi D’Alessio. Quest’ultimo pronto a tornare a fine stagione su Rai1 con una delle sue reunion musicali dalla piazza Plebiscito di Napoli, il tutto ripreso dalle telecamere della prima rete. Ma torniamo dunque alla fine di venerdì sera in diretta da Milano, per informarvi che la puntata sarà punteggiata dalle canzoni di una delle band più amate dal pubblico italiano, ovvero i Pooh.

I Pooh ospiti e protagonisti della finale di The voice senior

Ospiti dunque della finale di The voice senior 2024 sarà il gruppo dei Pooh che canterà alcuni dei suoi brani più celebri insieme ai finalisti di questa edizione del talent show musicale di Rai1. Dopo il grande successo del tour del 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i Pooh sono pronti a tornare ad esibirsi dal vivo anche nel 2024 con “Pooh – Amici x sempre Estate 2024”. Un viaggio nel nostro paese fatto di oltre 20 date nelle piazze più suggestive d’Italia.

Appuntamento dunque per la finale di The Voice senior 2024 venerdì sera 5 aprile 2024 in diretta da

Milano su Rai1, naturalmente con la conduzione di Antonella Clerici.