Perché la finale di The Voice Senior non va in onda stasera venerdì 29 marzo 2024? Quando torna e cosa viene trasmesso oggi al suo posto?

Perché la finale di The Voice Senior non va in onda stasera venerdì 29 marzo 2024?

‘The Voice Senior’, il talent show con protagonisti dei cantanti over 60, stasera, venerdì 29 marzo 2024, non andrà in onda con l’attesissima finale. Il programma di Rai 1, condotto da Antonella Clerici e con Clementino, Arisa, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè in giuria, è giunto alla finalissima. 12 (3 per team) sono i finalisti che si contendono la vittoria.

I finalisti del Team Loredana sono Sandro Bertoldini, Claudia Bruni, Lemuri il Visionario (all’anagrafe Vittorio Centrone). I finalisti del Team Gigi sono Benito Madonia, Luca Minnelli, Diana Puddu.

I finalisti del Team Arisa sono Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio, Mario Rosini. I Finalisti del Team Clementino sono Gianluca John Calzolari, Pino Maragno, Sonia Zanzi.

La trasmissione salta un turno, questa settimana, per onorare il Venerdì Santo.

The Voice Senior 2024 non va in onda stasera: al suo posto…

Al posto di ‘The Voice Senior‘, oggi, va in onda la tradizionale via Crucis tra le fiaccole dei fedeli nella suggestiva cornice di Roma.

Al termine della celebrazione, Rai 1 trasmette il film ‘Jesus’. La pellicola, frutto di una coproduzione internazionale diretta dal regista americano Roger Young, racconta la vita di Gesù Cristo, la sua piena umanità, la sua formazione. La narrazione dà ampio risalto all’esperienza delle tentazioni di Satana, in cui Gesù vive il dramma umano della consapevolezza della sua missione. Un Gesù che compie miracoli, prega, rivela la volontà del Padre, ma che viene mostrato nella sua profonda umanità, che respinge con serenità l’innamoramento di una donna, che sa ridere e scherzare, con i bambini come con i discepoli, che ama la vita e le sue gioie. Gesù che compie umanamente l’esperienza della Croce, quando da figlio accoglie la volontà del Padre e sceglie la via della morte per la salvezza di tutti.

Gesù è interpretato dall’attore americano Jeremy Sisto. Tra i protagonisti ci sono Debra Messing, nel ruolo di Maria Maddalena, Jacqueline Bisset in quello di Maria, Gary Oldman presta il volto a Ponzio Pilato e Jeroen Krabbé è Satana. Lungo l’elenco degli interpreti italiani: Luca Barbareschi, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Luca Zingaretti e Stefania Rocca.

Quando torna in onda The Voice Senior 2024?

L’appuntamento con la finale è fissato per venerdì 5 aprile 2024, in diretta, su Rai1.