Si sa e ve lo ha anticipato proprio TvBlog per primo che Orietta Berti è la nuova opinionista del Grande fratello vip 7 in partenza stasera su Canale 5. Affiancherà l’ormai “veterana” Sonia Bruganelli nella postazione dei commenti dell’edizione numero sette del più celebre reality show della televisione italiana diretto e condotto ancora per una volta da Alfonso Signorini. Questa cosa ha avuto come ripercussione un cambio nel team di coach del talent show di Rai1 The voice senior.

Lo spettacolo musicale condotto da Antonella Clerici la cui seconda edizione è andata in onda in replica nei sabati sera d’estate di Rai1, per altro con lusinghieri dati di ascolto, ha avuto infatti l’introduzione al posto di Albano e figlia, di Orietta Berti nel team di coach insieme a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. E’ stata però una toccata e fuga quella di Orietta Berti a Voice senior, tentata dalle sirene di Mediaset che le hanno offerto, oltre alla poltrona di opinionista al Grande fratello vip 7, anche uno show musicale di prima serata tutto per lei, come è accaduto già con la sua amica Iva Zanicchi.

Ma chi dunque prenderà il suo posto fra i coach di Voice senior 3? Forse c’è già una risposta a questa domanda, anche se manca ancora molto tempo dalla messa in onda della terza serie di Voice senior, prevista su Rai1 dal prossimo mese di gennaio 2023. Secondo quanto ci risulta si tornerebbe di nuovo ad un coach bicefalo, ovvero ad una coppia, si tratterebbe dei mitici Ricchi e poveri, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Sarebbero loro in coppia a formare il quarto coach della terza edizione di Voice senior.

Loro hanno già frequentato il piccolo schermo in un ruolo che assomiglia molto a questo, quando presero parte all’ottimo show del sabato sera di Rai1 Ora o mai più, poi inspiegabilmente messo nel cassetto, a fianco per altro di altri plausibili candidati al loro nuovo ruolo in Voice senior. Le trattative sono in corso per portare i Ricchi e poveri a The Voice senior, per altro ci sarebbe un altro nome in ballo per quel ruolo, ovvero Romina Power, ma con molte meno chances di chiusura.