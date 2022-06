Vi abbiamo da poco dato conto della notizia di chi sarà la prima opinionista del Grande fratello vip 7 che subito a stretto giro di posta arriva una notizia clamorosa che riguarda l’altra metà della coppia di opinionisti del più celebre e titolato reality show della televisione italiana, una notizia che ha il sapore del colpaccio messo a segno da Alfonso Signorini. Facciamo prima un passo indietro, come anticipato da queste parti Sonia Bruganelli è stata confermata opinionista del Grande fratello vip, dopo il debutto in questo ruolo l’anno passato.

Come è noto c’erano state delle titubanze rispetto ad un bis della Sonia, che si era espressa sostanzialmente contraria ad un ritorno su quella poltrona, ma poi quanto le è stato chiesto se voleva tornare dicendole chi l’avrebbe affiancata in questa nuova edizione, lei ha accettato ed eccola di nuovo anche per la prossima serie fra gli opinionisti che dovranno commentare le gesta degli inquilini della casa più spiata d’Italia, come si suol dire. Chissà se abbia contribuito a questa sua decisione il fatto che l’altra metà della coppia di opinioniste del Grande fratello vip 6, leggi Adriana Volpe, non è stata confermata (ricordiamo gli attriti fra le due l’anno scorso) sta di fatto che Sonia Bruganelli è a tutti gli effetti la prima opinionista del Grande fratello vip 7.

Detto che Adriana Volpe non è stata confermata, chi sarà al fianco della moglie di Paolo Bonolis? A questa domanda siamo in grado di rispondere ed il nome è per certi versi sorprendente, come sorprendente pare sarà questa edizione numero sette del Grande fratello vip. La scelta di Alfonso Signorini, che ha tutti i crismi del colpaccio, è caduta su Orietta Berti. La cantante di tanti successi canori del repertorio musicale italiano e da qualche anno personaggio televisivo a tutto tondo dunque sarà al fianco di Sonia Bruganelli nella prossima edizione del Grande fratello vip 7 e dovrà quindi rinunciare a tornare fra i coach di The Voice senior, che tornerà in onda su Rai1 da gennaio il venerdì sera.

Pare che il contratto -che si sta chiudendo proprio in queste ore, mancano solo alcuni dettagli- che legherà Orietta Berti con Mediaset sarà in esclusiva e della durata di due anni, quindi, se la cosa sarà davvero cosi, non la vedremo più neanche a Che tempo che fa da Fabio Fazio e nella seconda serie di Quelle brave ragazze su Sky insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo. Orietta Berti. con l’esclusiva contrattuale in arrivo sarà impegnata anche in altre produzioni Mediaset oltre al Grande fratello vip 7 e 8, prima fra tutte un one woman show sullo stile di quello visto la scorsa stagione su Canale 5 con protagonista Iva Zanicchi.