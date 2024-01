Heidi Baci al Grande Fratello Vip Albania (Video)

Heidi Baci, ex concorrente del ‘Grande Fratello 2023’, ritiratasi, senza non poche polemiche a seguito della visita del padre, è sbarcata a Tirana come concorrente della versione vip del reality di Canale 5. La sua scheda di presentazione spiega, in maniera chiara, quello che è successo durante le settimane di permanenza nel loft di Cinecittà:

“Due “Grandi Fratelli” uno dopo l’altro, questa è la storia di Heidi Baci, che oggi entra a far parte della casa più famosa d’Albania. Baci è nata il 19 agosto 1997. Suo padre è originario di Scutari, ma la sua famiglia viveva a Durazzo prima di trasferirsi in Italia a Pescara, in cerca di una vita migliore, nel lontano 1996. La nostra concorrente è nata e cresciuta a Vasto (Pescara), città costiera in Italia. Durante il periodo degli studi, ha iniziato anche a fare la modella. I media italiani l’hanno definita la “vincitrice” di questo Grande Fratello. Tra le altre cose ha iniziato una “relazione” con l’attore Massimiliano Varrese, di 21 anni più grande di lei. Suo padre però è entrato nella casa del GF, chiedendole di lasciare il gioco, e così lei ha deciso di uscire da quel reality e adesso è qua nel nostro”.

Heidi Baci parla di Massimiliano Varrese al Grande Fratello Vip Albania

La neo concorrente dell’edizione albanese del ‘GF Vip’, ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a lasciare la casa. Alla base di questa scelta irrevocabile il fatto che, dopo il polverone scatenato dentro e fuori dal programma, non si sentiva più a suo agio:

“Nel programma italiano sono rimasta per circa un mese e mezzo. Ero forte, ma sono uscita. Il pubblico italiano era diviso in due dopo la mia uscita. Una parte diceva che avevo fatto bene ad uscire e l’altra che invece avevo perso una buona occasione e che sarei dovuta rimanere.

La giovane imprenditrice, inoltre, ha parlato, a lungo, con i compagni d’avventura, del suo rapporto con Massimiliano Varrese che sarebbe stato il principale motivo per cui avrebbe scelto di abbandonare il gioco prima di un’eliminazione ufficiale attraverso il televoto:

“Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro”.

