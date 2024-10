Grande Fratello, puntata del 21 ottobre 2024 in diretta: cast, concorrenti e opinionisti e cosa succede minuto per minuto su tvblog

Segui tutta la puntata del Grande Fratello di stasera in diretta, minuto per minuto.

Questa sera, lunedì 21 ottobre 2024, su Canale 5, va in onda in diretta la nona puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli.

Il reality show, prodotto da EndemolShine Italy, va in onda in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sulle reti Mediaset, durante il giorno, invece, vanno in onda una serie di strisce quotidiane dedicate al reality. Per quanto riguarda la diretta, invece, il GF si può seguire principalmente su Mediaset Extra (24 ore su 24) e su Mediaset Infinity.

Grande Fratello, puntata di stasera 21 ottobre 2024: anticipazioni

La serata si presenta particolare, visto che seguiremo lo scambio tra Grande Fratello e il suo omologo spagnolo, el Gran Hermano: dalla Spagna arriva Maica, modella e concorrente del reality iberico, mentre non si sa ancora chi saranno i due concorrenti italiani che dovranno ‘abbandonare la casa’ temporaneamente e andare a farsi un viaggetto.

Spazio poi a Lorenzo, che racconterà le difficoltà affrontate durante la crescita nella periferia di Milano. Per lui forti emozioni che culmineranno con l’arrivo della mamma Cristina. Nel corso delle settimane il rapporto tra Yulia e Giglio sta diventando sempre più intenso. Come si evolverà? Nel corso della serata Jessica sarà la protagonista di un momento molto divertente. Infine, spazio all’esito del televoto. Chi verrà salvato tra Amanda, Lorenzo, Shaila e Yulia?

Grande Fratello, cast e concorrenti 2024: chi sono?

I concorrenti attualmente all’interno della casa sono: Clayton Norcross (attore), Enzo Paolo Turchi (ballerino), Helena Prestes (modella), Iago Garcia (attore), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante), Amanda Lecciso (imprenditrice), Luca Calvani (attore e modello), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti di Non è la rai), Tommaso Franchi (idraulico), Mariavittoria Minghetti (Medico estetico), Micheal Castorino (Animatore turistico).

Grande Fratello, diretta puntata 21 ottobre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello 2024 in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.