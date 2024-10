25 anni, modella laureata in chimica industriale, lavora come rappresentante farmaceutica. Lei è Maica Benedicto e in queste ore la sua esperienza al Gran Hermano in Spagna si sta trasformando in un’esperienza più che elettrizzante. Maica infatti stasera entrerà nella casa del nostro Grande Fratello dopo che, ieri sera, la ragazza ha abbandonato (con un trucco-sorpresa degli autori) la casa della versione spagnola del reality show.

La rivelazione in diretta: Maica Benedicto al Grande Fratello

La sorpresa è stata realizzata partendo da un allontanamento dal Gran Hermano comunicatole in confessionale. Si sono inventati un’infrazione al regolamento commessa dalla ragazza, visibilmente scossa al momento della decisione. In lacrime si è chiesta cosa fosse successo, quale poteva essere l’errore madornale tale da provocare la possibile squalifica.

La reazione è abbastanza chiara come potete vedere in questa clip.

Maica se entera que tiene que abandonar la casa 🚨 Lo que no sabe es que se va a Grande Fratello 🇮🇹 #GHDBT7 pic.twitter.com/OnxXM31QwI — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2024

Una volta entrata nello studio del programma di Telecinco, deserto per non destare sospetti e non rovinare la sorpresa o essere condizionata da fattori esterni, a Maica è stato rivelato il perché della sua uscita improvvisa. La bufala della squalifica viene accantonata quando le viene dato in mano un comunicato del GF scritto in spagnolo e italiano. Dentro è scritto “Buonasera Maica, sono il Grande Fratello italiano, ti invito a trascorrere qualche giorno a casa mia in Italia, ti aspettiamo domani. Benvenuta nella meravigliosa Italia“.

Da lì, l’esultanza spropositata insieme al conduttore Ion Aramendi sulle note di Fiesta di Raffaella Carrà e l’arrivederci di Maica Benedicto verso il volo per l’Italia, al Grande Fratello.

Maica ya sabe que mañana estará en LA CASA DE GRANDE FRATELLO 🇮🇹 #GHDBT7 pic.twitter.com/6phPQOntBj — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2024

Assisteremo dunque ad un nuovo scambio di concorrenti fra Italia e Spagna, una mossa che non è nuova agli spettatori italiani. Già in passato lo stesso scambio, ma con dinamica totalmente differente, è avvenuta nel Grande Fratello 9. Doroti Polito e Leonia Coccia, una volta entrate nella casa del Gran Hermano, viene fatto sapere loro che soltanto per una di loro ci sarebbe stata l’occasione di entrare al Grande Fratello, ma con decisione tramite televoto. Leonia la spuntò su Doroti diventando concorrente effettiva, ma non andò molto in là, durata di permanenza in casa: 15 giorni.

L’edizione successiva toccò a Massimo Scattarella e Carmela Gualtieri (protagonisti indiscussi degli sviluppi – amorosi e non – in casa quell’anno), che per un periodo vennero scambiati con Gerardo Prager e Saray Pereira, allora concorrenti dell’undicesima edizione di Gran Hermano.

Grande Fratello, chi andrà al Gran Hermano?

Per una Maica che arriva, due concorrenti del nostro GF sarebbero pronti ad uscire dalla porta rossa per partire alla volta della Spagna. Al momento i nomi non sono stati rivelati, ma Federica Panicucci stamani a Mattino cinque ha preannunciato: “Arriva Maica Benedicto, mentre due concorrenti della nostra versione italiana andranno in Spagna…” senza aggiungere altro.

Tutti i dettagli saranno svelati presumibilmente già nella puntata in onda stasera in prima serata su Canale 5

Chi è Maica Benedicto

Maica, originaria di Cartagena (Murcia), ha conseguito una laurea in chimica industriale e attualmente lavora come rappresentante farmaceutica. Parallelamente, svolge l’attività di modella ed è seguita da oltre 25.000 followers su Instagram. Nel 2022, è stata incoronata Miss Turismo Spagna, assumendo il ruolo di ambasciatrice del turismo spagnolo in Sri Lanka.

Dopo aver scoperto il suo approdo in Italia ha detto:

Mi piacerebbe avervi qui con me, così da poter farvi sentire un po’ della felicità che sto provando. Non smettete mai di credere nei vostri sogni e di porvi dei traguardi da superare. Se non smettete di sognare, tutto può diventare realtà. Non bisogna mai gettare la spugna perché quando sembra che non ci sia più niente da fare, è allora che succede qualcosa. Voglio ringraziare chi mi ha scelta per aver reso possibile il mio ingresso al Grande Fratello, l’intero team dietro questa grande macchina, ma soprattutto ringrazio il pubblico, perché i telespettatori sono il motore di tutto ed è grazie a loro se questa trasmissione va avanti. Come mi descriverei? Mi considero una donna trasparente, grintosa e molto appassionata, ma lascio che siate voi a vedere e giudicare con i vostri occhi. Sono tranquilla, ma se mi pestano i piedi è la fine. Darò il massimo in ogni momento affinché possiate avere l’edizione che meritate.