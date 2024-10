Grande Fratello, Shaila innamorata di Lorenzo: la confessione (video)

La lontananza dall’Italia sembra aver giovato alla non coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due concorrenti del ‘Grande Fratello‘, in queste ore, hanno avuto la possibilità di chiarirsi le idee e mettere in discussione le certezze sul loro rapporto che, per le dinamiche della casa, non è mai decollato.

Nelle ultime ore, i due gieffini si sono ritrovati l’una vicino all’altro, affiatati, complici, desiderosi di viversi lontano dallo sguardo indiscreto di Javier ed Helena.

Da qualche minuto, circola sul web, un video in cui l’ex ballerina di ‘Amici’, confidandosi con una inquilina del ‘Gran Hermano’, sembra aver preso coscienza dei sentimenti nei confronti del suo compagno d’avventura:

“Sono stata giudicata senza pensare che, dentro una persona, ci sia un mondo. Sono stata criticata per un bacio dato a Javier. Non volevo usarlo. Volevo farmi piacere Javier a tutti i costi. Lui è perfetto, è romantico, è bello, è buono. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice Lorenzo non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”

" quando mi guarda io non capissco più niente " " Sei innamorata ? Penso di si…si ! " Lei che ha tenuto tutto dentro di lei fino a scoppiare e lasciarsi andare ❤️❤️#shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/SYya7a25zO — Carlotta (@Carlott26767681) October 23, 2024

A domanda diretta sulla possibilità di un innamoramento reciproco, Shaila non ha dubbi: “Se sono innamorata di Lorenzo? Non lo so. Sì, sì. Penso di sì. Boh! Ora non ho più paura di nulla perché questa cosa è così bella che non posso aver paura di una cosa bella. Che meraviglia! Mi ero dimenticata dell’amore”

In attesa di nuovi sviluppi dalla Spagna, i fan seguono i propri beniamini coniando un hashtag #shailenzo. Avrà un seguito anche come coppia ufficiale?