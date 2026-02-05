“Chi vuole Ilary Blasi come opinionista al Grande Fratello”. I rumors

Ilary Blasi non lascia nulla al caso e in vista del suo ritorno in prima serata come conduttrice del Grande Fratello Vip vuole un cast ricchissimo di nomi non solo conosciuti ma anche in grado di creare le dinamiche che appassionano il pubblico del reality show ma punta anche ad avere al proprio fianco due personaggi che, come opinionisti, siano in grado di creare polemiche e sollevare casi.

Quella che arriverà a marzo, sarà un’edizione non solo nuova del Grande Fratello Vip ma totalmente diversa dalle precedenti condotte, finora, da Alfonso Signorini. Il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi potrebbe entrare nella storia del reality show non solo perché potrebbe essere la più breve (sono sei le settimane di durata previste da Mediaset, ndr), ma anche perché potrebbe portare nello studio, accanto alla conduttrice, coloro che sono considerati il re e la regina degli opinionisti.

Chi sono gli opinionisti del Grande Fratello Vip 2026

Ogni anno, quando si parla di Grande Fratello Vip, tra i probabili concorrenti, spunta sempre il nome di Tina Cipollari. Ebbene, anche in vista dell’edizione 2026 del reality show, il nome della storica protagonista di Uomini e Donne torna in pole ma stavolta non come concorrente ma come opinionista. Secondo un’indiscrezione di Giuseppe Porro, Ilary Blasi avrebbe scelto proprio Tina come opinionista del Grande Fratello.

La vamp del piccolo schermo che, pur avendo cambiato look nel tempo mantiene quel fascino e quell’eleganza tipici delle dive degli anni Sessanta, è considerata perfetta nel ruolo di opinionista. Schietta, diretta, tagliente, ironica ma anche con una capacità di percepire la personalità di chi ha davanti, negli anni, Tina Cipollari ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo di opinionista non solo a Uomini e Donne dove è nata come personaggio televisivo ma anche altrove.

La sua personalità capace di essere imparziale e di non concedere sconti a nessuno è ciò che Ilary starebbe cercando. La bionda opinionista di Uomini e Donne, però, non sarebbe sola nello studio del Grande Fratello perché, stando sempre all’indiscrezione di Giuseppe Porro, al suo fianco potrebbe esserci Gianni Sperti, suo amico nella vita privata e storico collega nel dating show di canale 5.

Insieme, Gianni Sperti e Tina Cipollari contribuiscono in modo determinate al successo della trasmissione di Maria De Filippi dove, spesso, sono in disaccordo dando vita a scontri che infiammano le varie puntate. Il modo viscerale di entrambi di commentare le dinamiche di Uomini e Donne avrebbe convinto Ilary a puntare su di loro anche per il Grande Fratello.

L’idea della Blasi piace molto al pubblico ma per ora resta un’ipotesi. Ad essere determinate potrebbe essere il parere di Maria De Filippi che potrebbe dare il via libera all’impegno dei suoi opinionisti nel reality show a patto che Uomini e Donne non debba rinunciare si suoi storici opinionisti.