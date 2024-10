Grande Fratello, Shaila e Lorenzo single nella casa spagnola. Maica interessata a Tommaso?

Conduttore "il tuo cuore come sta' Shaila?"

Gatta:"il mio cu ha il mio cuore,il mio corason sta locò non sente nada ultimamente"

Scusate ma non era la gatta che ieri in diretta nazionale annunciava che il suo cuore,era per Lorenzo, chiedo x un amica. #grandefatello falsa gatta pic.twitter.com/0p0tBnNvfu

— Beautiful🔥🔥 (@Beautif42601711) October 22, 2024