Heidi Baci lascia il Grande Fratello 2023 dopo l’incontro con il papà?: “Se mia mamma non mi guarda più vuol dire che sta male” (video)

Colpo di scena, stasera, 16 ottobre 2023, nella casa del ‘Grande Fratello 2023’. L’incontro a sorpresa tra Heidi Baci e l’amatissimo papà getta nello sconforto la concorrente che, in lacrime, ha manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco dopo appena un mese di permanenza.

Il padre, che si è rifiutato di incontrare Massimiliano Varrese per un confronto, non ha speso parole particolarmente affettuose nei confronti della figlia (Qui, il video completo):

“Sono venuto qui perché ti voglio bene e quando sei entrata ci hai fatto veramente felici. Dopo un po’ a tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e tua mamma siamo scioccati e devastati, ad alzare un polverone. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io, da quel momento, non ti riconosco più. Non ti vedo più come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. Sono senza parole. La mamma non ti guarda più da quel momento.

Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità. Penso anche alla salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo tanto sotto pressione questo uomo e ti ha rovinato questo gioco. Tu hai bisogno di fare chiarezza. Devi ammettere che hai fatto una scelta sbagliata. Lì c’è un mondo bellissimo che l’aspetta fuori. Puoi uscire a testa alta con me. Lì fuori c’è un mondo bello che l’aspetta. Se Massimiliano ha fatto stalking? A me è sembrato proprio quello. Io non riconosco la mia bambina. Stando con questo uomo più grande di lei non sta bene. A me quella persona non mi piace”

Heidi Baci lascia la casa del Grande Fratello 2023

Anche Alfonso Signorini ha preso posizione sullo spinoso argomento dissociandosi completamente dalle parole del genitore:

“Le sue affermazioni sono molto forti, mi sento di dissentire. Massimiliano non ti ha mai trattato male, non ha mai esercitato violenza nei tuoi confronti”

Heidi ha voluto mettere la parola fine alla conoscenza approfondita con l’attore (Qui, il video):

Baci: “Siamo persone diverse. Per me finisce qui. Non condivido il tuo modo di fare”.

Varrese: “Credo che in questo momento la migliore parola sia il silenzio da parte mia. Dopo delle accuse così gravi preferisco tacere perché forse è più saggio. Ho capito di chi avesse paura Heidi e non sono io. Sicuramente avrà paura del giudizio di suo padre”

Nel segreto del confessionale, l’inquilina del loft di Cinecittà, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio con la volontà di vederci chiaro a mente fredda:

“Voglio lasciare il programma. L’ho visto molto preoccupato, dispiaciuta. Il fatto che mi abbia detto che mia mamma non mi guarda più, vuol dire che sta molto male”