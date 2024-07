Grande Fratello: i matrimoni delle coppie nate nella casa

Tutte le coppie di ex concorrenti del Grande Fratello che si sono unite in matrimonio a pochi anni dall’uscita dalla casa

In principio furono Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli ad inaugurare il valzer delle coppie nate all’interno della casa del ‘Grande Fratello‘. Conosciutisi nel corso della quarta edizione, i due ormai ex gieffini sono convolati a nozze nel 2005 e diventati genitori per ben due volte di Matilde e Tancredi.

Gli ultimi, in ordine di data, sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, dopo sette anni di fidanzamento, si sono giurati eterno amore lo scorso 30 giugno. Entrambi sono stati concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’ condotto, ai tempi, da Ilary Blasi:

“Buenos dias a todos. Eccomi qua, sono Cecilia Rodriguez, ho 34 anni e mi sono sposata il 30 giugno del 2024. Questo è successo veramente, mi sembra un sogno ancora: è stato incredibile!” sono le prime parole affidate ai social.

Oltre ai genitori, presenti la sorella Belen, Giulia De Lellis, Tony Effe. Assente l’ex cognato Stefano De Martino.

Da Cecilia – Ignazio Moser a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro del Grande Fratello: i matrimoni vip del 2024

Il prossimo 12 luglio, invece, saranno pronti a pronunciare il fatidico sì anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due ex inquilini della casa di Cinecittà hanno scelto come location della cerimonia nuziale, Forte Dei Marmi, la città che ha visto sbocciare il sentimento tra papà Massimo ed Eleonora Giorgi ai tempi di ‘Sapore di mare’. Sono genitori del piccolo Gabriele che sarà il paggetto ufficiale mentre la primogenita Nina (nata dall’unione dell’influencer con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni) si calerà nei panni di damigella della sposa.

“Io avrò i miei fratelli Micol e Mattia, e anche Rita Rusic, un’amica speciale che da quattro anni è nella nostra vita. Già nella Casa del Grande Fratello Vip, dove ci siamo conosciuti, ci aveva visto lungo e faceva il tifo affinché Paolo e io ci mettessimo insieme. Per Paolo saranno il cugino Francesco e gli amici storici Thomas e Lorenzo” ha confessato, qualche tempo fa, al settimanale ‘Gente’. Clizia ha fornito anche maggiori dettagli sugli abiti che indosserà nel giorno del sì: “Un look più classico, romantico, con velo e tacco 14. L’altro, per la festa, più frizzante, leggero e sensuale. Bianchi entrambi, il dettaglio azzurro lo riservo per il bouquet, che sarà composto da un fiore insolito”.