Grande Fratello: quanto guadagna un concorrente vip?

In queste settimane, stanno proseguendo i provini per partecipare come concorrente della prossima edizione del ‘Grande Fratello’, condotto da Alfonso Signorini a partire da metà settembre 2024. Oltre alla possibilità di poter prendere parte ai casting on line, gli aspiranti coinquilini della casa di Cinecittà possono essere raggiunti dall’ex gieffino, Giuseppe Garibaldi (impegnato nei provini itineranti in lungo e largo per l’Italia) per avanzare la propria candidatura.

Ogni anno, i telespettatori, puntualmente, si interrogano sui compensi che i ‘vipponi’ guadagnano per l’ingresso nel loft. Il montepremi per il vincitore è di 100 mila euro (di cui metà finisce in beneficenza). Mentre c’è massima riservatezza sul presunto cachet medio che un personaggio famoso percepirebbe per programmi come il ‘Grande Fratello’.

A svelare l’arcano, ci ha pensato, pochi giorni fa, uno dei veterani del genere, Marco Maddaloni. Il judoka, in qualità di protagonista, ha preso parte a ‘Pechino Express’, ‘L’Isola dei Famosi’ e ‘Grande Fratello’. Durante un’intervista a ‘Pop Podcast’, l’atleta, senza peli sulla lingua, ha svelato i guadagni percepiti dalle diverse esperienze fatte in tv:

“Se è vero o no che con i reality si guadagna bene? Dipende, io però posso dirti i miei cachet, quelli che ho preso in ogni reality, quindi parlo per quella che è la mia esperienza. A Pechino Express ad esempio mi hanno dato 1.500 Euro a settimana, poi tu sai che devi pagare un’agenzia, poi devi pagare le tasse, per questo non è che mi abbiano arricchito dieci puntate […] A L’Isola dei Famosi il discorso cambia e ho preso un po’ di più. Lì per quel periodo per me era già più importante, di soldi lì ne prendevo 4.000 Euro a settimana e per questo io dovevo durare il più possibile. Inoltre il montepremi finale lo dai in beneficenza in parte e il restante puoi tenerlo, ma non è una cifra esatta. Infatti parliamo di gettoni d’oro e poi ci sono anche le trattenute sul conto. Quindi non è tutto intero come può sembrare. Al Grande Fratello invece ho preso 5.000 Euro a settimana. Però lì le settimane sono sproporzionate e per questo uno guadagna molto di più”.