La data di partenza è già fissata nel calendario dei palinsesti Mediaset della prossima stagione tv. Lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5 subito dopo Striscia la notizia parte la settima edizione del Grande fratello vip, il reality show più visto della televisione italiana diretto e condotto da Alfonso Signorini. Una edizione questa che si annuncia davvero sorprendente per tanti motivi e d’altronde il numero 7, ritenuto da sempre un numero magico, certamente lo richiede. Richiede cioè uno “stacco” rispetto alle altre edizioni e cosa rende unica una edizione di un reality se non il suo cast?

Ecco dunque che il direttore artistico e deus ex machina di questo programma Alfonso Signorini, ha lavorato e sta lavorando alacremente per comporre un cast molto diverso rispetto alle altre edizioni di questo programma realizzato con l’amabile ed industrialmente abile collaborazione della Endemol Shine Italy. Un cast che, secondo quanto apprendiamo, vedrà al suo interno tanti volti per certi versi lontani da quelle zone che erano la casa dei concorrenti delle precedenti edizioni di questo programma, per una scelta ben precisa. Al primo posto le storie, i racconti, le vite dei personaggi, che non devono essere per forza frequentatori di riviste di gossip, di festini esclusivi, di pagine Instagram cariche di scatti conturbanti, velati da quella patina chic che piace tanto ad un certo mondo dei social network.

Ma cast di concorrenti a parte, due pilastri del programma sono certamente i suoi opinionisti e TvBlog è in grado di darvi conto degli sviluppi di questa importante parte del programma di Canale 5. Sorpresa non sempre però è sinonimo di novità, ma qualche volta veste questa parola anche qualcosa, anzi qualcuno (come direbbe il buon Umberto Tozzi in un suo vecchio successo) che diventa sorpresa non perchè non ha mai visitato questi luoghi, ma semplicemente perchè aveva detto che non li avrebbe più frequentati.

Dunque il primo nome dei due opinionisti del Grande fratello vip 7 è quello di Sonia Bruganelli, che aveva appunto dichiarato che non avrebbe più fatto l’opinionista di questo programma dopo l’esperienza, per altro da lei stessa giudicata positiva, dello scorso anno a fianco di Adriana Volpe e che nel caso l’avrebbe rifatta solo se fosse stata unica opinionista del programma di Alfonso Signorini. Ma pare che ci sia stato un grande corteggiamento da parte del direttore di Chi per convincerla a tornare, del resto lei è molto impegnata nel ruolo di produttrice tv per conto di Mediaset, come da lei stessa dichiarato a Gente, quindi è comunque una sorta di gioco di squadra il suo ritorno al Gf vip.

Niente conferma invece per Adriana Volpe, che quindi non è riuscita a staccare il biglietto per fare un altro viaggio nel reality show più celebre e storico della televisione italiana. Niente accoppiata dunque quest’anno con la Volpe per Sonia, fra le due ci ricordiamo spesso dei battibecchi nel corso dell’edizione numero sei del Grande fratello vip. La coppia di opinioniste del Grande fratello vip 6 quindi si è “scoppiata” ma fra le due chi ne ha fatto le spese è stata dunque l’ex conduttrice dei Fatti vostri, mentre per Sonia Bruganelli è pronto il bis.