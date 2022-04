Grande fratello vip 7 con Alfonso Signorini, ecco la data di partenza

Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrar. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango col casqué, perciò grazie, prego, grazie, scusi, tornerò, diceva un vecchio celebre brano di Adriano Celentano. Si, tornerò ma quando? Lui è Alfonso Signorini e chi vorrebbe ballare con lui è sempre il Grande fratello vip, che non contento dell’edizione più lunga della storia fatta insieme, già bussa alla sua porta per riportarlo di nuovo fra le sue braccia, per ballare un tango ancora più lungo, magari stavolta con il tanto agognato casquè.

Alfonso Signorini ha deciso di accettare ancora una volta il suo invito e si sta già preparando al meglio per portare con se l’allegra combriccola che ci terrà compagnia per mesi, mesi e mesi due volte la settimana dai teleschermi di Canale 5. Ma si, tutto bene, tutto bello, ma quando si sono dati appuntamento Alfonso Signorini ed il Grande fratello in quel di Cinecittà in Roma per tornare a ballare insieme dai teleschermi di Canale 5?

Stavolta l’appuntamento è scivolato un pochino più avanti rispetto alle annate precedenti e dunque eccovi servita la data di partenza del celebre e titolato reality show prodotto con l’amabile collaborazione di Endemol Shine Italy. La prima puntata del Grande fratello vip 7 andrà in onda lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5, come vedete un pochino più avanti rispetto agli anni scorsi. La richiesta di partire un pochino più avanti del direttore artistico del programma Alfonso Signorini, è per avere una platea televisiva più ampia, cosa più facile spostando il kick off della trasmissione in avanti.

Ecco dunque la decisione di far partire il Grande fratello vip 7 lunedì 19 settembre. Partiranno già da subito i doppi appuntamenti, fissati al lunedì e al giovedì. Per quel che riguarda il cast del programma circolano già delle voci al riguardo, secondo quanto apprendiamo non ci sarà di certo Alvaro Vitali, nome lanciato dal sito Dagospia, e pure la presenza di Wilma Goich, rilanciata da qualche sito non ci risulta reale, ma su tutto questo occorre aspettare ancora del tempo, al momento son tutti in sala prove (per restare alla metafora tersicorea) in tutti i sensi.