Grande Fratello Vip 7, c’è già un primo concorrente?

Fioccano i preparativi per il ‘Grande Fratello Vip 7’. In queste settimane, sono iniziati ufficialmente i casting per comporre il cast della nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che aprirà i battenti a settembre 2022.

Giuseppe Candela di ‘Dagospia’, all’interno della rubrica ‘A lume di Candela’ ha ipotizzato l’ingresso di un’icona del cinema italiano, ovvero Alvaro Vitali, l’indimenticato Pierino. Si legge:

A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali.

Ospite, qualche settimana fa, di ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai 1, l’attore, intervistato da Serena Bortone assieme alla moglie Stefania Corona, ha spiegato quanto il ruolo, che l’ha fatto apprezzare dal grande pubblico, possa avergli regalato non solo gioie:

Ho fatto 4 film con Pierino, poi tante commedie sexy. Circa 5 film l’anno, ma non sono diventato ricco. Distribuzione e produzione mi stipendiavano mensilmente e in questo modo non si guadagna poi molto. Ho comprato la mia casa, poi delle macchine che sono la mia passione, la cambiavo ogni tre mesi. Poi il telefonino ha smesso di squillare, mi sono sentito escluso dal cinema, non volevo sentire e vedere più nessuno.

Tra i nomi circolati, in questi giorni, quello di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, già vista a ‘Pechino Express’ e ‘L’Isola dei Famosi’.